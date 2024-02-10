По словам Радослава Сикорского, в случае победы лидер РФ заставит украинцев "служить в его армии и использует их в новой войне".

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет войти в историю как новый Петр Первый. Об этом в интервью Der Spiegel сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, если Путин одержит победу, "то сравняет Украину с землей, заставит ее граждан служить в его армии и использует их в новой войне".

"Его сдерживание или отражение атаки тогда обойдется гораздо дороже, чем нынешняя помощь Украине", – отметил главный польский дипломат.

По его мнению, российский президент понимает только язык силы - то есть, идет схожим путем с Советским Союзом, который потерпел поражение, потому что вступил в гонку вооружений с Западом, что привело к распаду СССР.

"Путин сегодня конкурирует с половиной свободного мира и не может одержать победу", – подчеркнул Сикорский.

Он также считает, что полякам и немцам не стоит спорить о том, кто больше помогает Украине, ведь по величине помощи в абсолютных цифрах лидером является Германия, а по величине помощи на душу населения первыми являются поляки.

Отношения Польши с РФ

Польша ответила на обвинения Путина о том, что поляки в 1939 году "заставили" Адольфа Гитлера начать Вторую мировую войну. Соответствующее заявление лидер РФ сделал в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, поляки привыкли "к параноидальным оправданиям вторжения России в Украину в 2022 году". При этом "шокирует то, что на этот раз их позволяет себе американский журналист".

Впоследствии стало известно, что в РФ на Путина подали заявление о реабилитации нацизма.

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