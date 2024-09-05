Западные партнеры Киева уж слишком расслабились, когда угроза возвращения Трампа стала менее выразительной.

Стабильный перевес Камалы Харрис в рейтингах над Дональдом Трампом слишком успокоил европейских партнеров Украины. Не боясь, что Трамп станет президентом США и остановит поддержку Киева, европейцы притормозили процесс по передаче украинцам доходов от замороженных активов РФ, пишет Politico.

Как поясняет издание, в июне "Группа Семи" (G7) на уровне правительств согласовала выделение Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет покрываться за счет доходов от замороженных активов РФ. Однако процесс технического согласования этого кредита между ЕС и США продолжается до сих пор, поскольку между союзниками есть определенные различия в подходах к этому кредиту.

Пока над США висела угроза возвращения Трампа в Белый Дом, страны ЕС были склонны пойти на уступки американцам, чтобы поскорее выделить эти деньги Украине, пока новый президент Америки все окончательно не заблокировал. Однако после того, как Камала Харрис сменила Джо Байдена в качестве кандидата от демократов и начала стабильно обходить Трампа в рейтингах, в Европе больше не боятся, что новый президент США остановит помощь Украине. Поэтому ЕС начал с новой силой цепляться за свое видение того, как именно должен быть реализован 50-миллиардный кредит Украине.

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"Вся идея заключалась в том, чтобы защитить от Трампа [помощь Украине], но сейчас другая ситуация с Харрис", - сказал один из чиновников, который говорил на условиях анонимности.

Поскольку подавляющее большинство активов, замороженных после вторжения России в Украину, содержится в Европе, Вашингтон требует от ЕС гарантии, что они останутся обездвиженными, пока Москва не выплатит Украине послевоенные репарации. Таким образом, США не окажется на крючке за погашение кредита, если активы будут разморожены.

Но ЕС трудно выполнить это требование, поскольку для этого требуется единодушие, и несколько европейских стран выступают против.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил заказ на 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T для Украины, чтобы помочь отразить российские атаки. По словам правительственного чиновника, до 2026 года Украина получит 24 системы IRIS-T из Германии, 12 средней дальности и 12 меньшей дальности.

Также мы рассказывали, что Румыния одобрила передачу Украине ЗРК Patriot. Румыния имеет общую границу с Украиной и на ее территорию неоднократно летели обломки российских беспилотников.

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