Для человека на Луне земные часы отстают в среднем на 58,7 микросекунды за земные сутки.

Вашингтон поручил NASA создать единый стандарт времени на Луне и других небесных тел. Как сообщает Reuters, поручение связано с тем, что Соединенные Штаты стремятся установить международные нормы в космосе на фоне растущих лунных гонкок между странами и частными компаниями.

По данным издания, глава Управления по науке и технологической политике Белого дома (OSTP), согласно документу, с которым ознакомился Reuters, поручил космическому агентству работать с подразделениями правительства США, чтобы к концу 2026 года разработать соответствующий план для создания скоординированного лунного времени (LTC).

Руководитель NASA по космической связи и навигации Кевин Коггинс заявил, что разная гравитационная сила и, возможно, другие факторы на Луне и других небесных телах меняют время относительно того, как оно воспринимается на Земле. По его словам, LTC станет эталоном измерения времени для лунных космических кораблей и спутников, которым для выполнения миссий нужна предельная точность.

Видео дня

"Те же часы, что и на Земле, на Луне шли бы с другой скоростью", - сказал Коггинс.

В записке главы OSTP Арати Прабхакара говорится, что для человека на Луне земные часы отстают в среднем на 58,7 микросекунды за земные сутки и имеют другие отклонения, которые еще больше отличают лунное время от земного.

"Подумайте об атомных часах в Военно-морской обсерватории США (в Вашингтоне). Они - сердцебиение нации, которое синхронизирует все. Вам понадобится сердцебиение на Луне", - сказал Коггинс.

В рамках своей программы "Артемида" космическое агентство намерено в ближайшие годы отправить на Луну миссии астронавтов и создать научную лунную базу, которая могла бы помочь подготовить почву для будущих миссий на Марс. В этих усилиях участвуют десятки компаний, космических кораблей и стран.

Представитель OSTP заявил, что без единого стандарта лунного времени будет сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими кораблями и синхронизацию связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.

Расхождения во времени также могут привести к ошибкам в картировании и определении позиций на Луне или ее орбите.

"Представьте, если бы мир не синхронизировал свои часы с одним и тем же временем - насколько это могло бы быть разрушительным и насколько сложными стали бы повседневные дела", - сказал чиновник.

На Земле большинство часов и часовых поясов основываются на всемирном координированном времени или UTC. Этот всемирно признанный стандарт основан на обширной глобальной сети атомных часов, расположенных в разных местах по всему миру. Они измеряют изменения в состоянии атомов и генерируют среднее значение, которое в конечном итоге и определяет точное время. По словам представителя OSTP, может потребоваться размещение атомных часов на поверхности Луны.

Чиновник также заявил, что с расширением коммерческой деятельности на Луну единый стандарт времени будет иметь важное значение для координации операций, обеспечения надежности транзакций и управления логистикой лунной торговли.

В январе НАСА заявило, что запланировало на сентябрь 2026 года высадку астронавтов на Луну - первую после завершения программы "Аполлон" в 1970-х годах, а миссия с полетом четырех астронавтов вокруг Луны и запланирована на сентябрь 2025 года.

"Хотя Соединенные Штаты являются единственной страной, которая отправила астронавтов на Луну, другие имеют лунные амбиции. Страны следят за потенциальными минеральными ресурсами на Луне, а лунные базы могут помочь в поддержке будущих миссий с экипажем на Марс и другие места", - пишет Reuters.

Как отмечается, в 2023 году Китай заявил, что намерен отправить своих первых астронавтов на Луну до 2030 года. В январе Япония стала пятой страной, которая отправила космический корабль на Луну. В прошлом году Индия стала первой страной, совершившей посадку космического корабля вблизи неисследованного южного полюса Луны, и объявила о планах отправить астронавта на Луну к 2040 году.

"Лидерство США в определении соответствующего стандарта, который обеспечит точность и устойчивость, необходимые для работы в сложных лунных условиях, принесет пользу всем космическим державам", - говорится в меморандуме OSTP.

В меморандуме говорится, что для определения того, как ввести Скоординированное лунное время, потребуются международные соглашения через "имеющиеся органы по стандартизации" и среди 36 стран, подписавших пакт под названием "Соглашения Артемиды". Речь идет о соглашении, касающемся того, как страны действуют в космосе и на Луне.

"Китай и Россия, два главных соперника США в космосе, не подписали "Соглашения Артемиды", - говорится в сообщении.

По словам представителя OSTP, Всемирное координированное время может повлиять на то, как будет реализовано координированное лунное время. Международный союз электросвязи ООН определяет всемирное координированное время как международный стандарт.

Освоение Луны - детали

На Луне планируется построить железную дорогу, которая соединит различные лунные базы. По данным The Independent, железнодорожная сеть может быть реализована в течение следующего десятилетия после того, как правительственное агентство США одобрит концепцию развития. Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США поможет финансировать этот проект, предложенный в прошлом году аэрокосмической фирмой Northrop Grumman.

Вас также могут заинтересовать новости: