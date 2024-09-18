Романенко отметил, что перспективы завершения войны будут зависеть от предоставления Украине оружия, техники и боеприпасов.

Оккупационная армия РФ сможет вести боевые действия против Украины минимум год-два. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Есть разные оценки ситуации и ее перспективы. Западные и украинские специалисты оценивают состояние ведения войны и потенциал РФ в настоящее время, в частности, в экономике и оборонно-промышленном комплексе, учитывая перевод страны на военные рельсы. В таком состоянии Россия может держаться еще год-два вести боевые действия, в зависимости от интенсивности", - сказал Романенко в эфире "Эспрессо".

По его словам, интенсивность боевых действий на фронте будет зависеть от того, как союзники Украины будут помогать с поставками оружия, техники и боеприпасов. Дело в том, что сейчас РФ получает поддержку от своих "партнеров" - только Северная Корея предоставила россиянам 5 млн артиллерийских снарядов.

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Он констатировал, что сейчас, после определенной паузы, помощь американских союзников, к сожалению, не является достаточно эффективной.

"Состояние и перспективы будут зависеть от того, предоставят ли партнеры помощь, которая изменит ситуацию, или все останется на нынешнем уровне. Сейчас ситуация на фронтах тяжелая. Если ситуация изменится благодаря широкой помощи, есть оптимистичный шанс, что до конца следующего года может начаться разговор о переходе к переговорам с прочной позицией Украины относительно остановки боевых действий", - подчеркнул Романенко.

Война в Украине: новости

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что российская армия сейчас больше и сильнее, чем до вторжения в Украину в феврале 2022 года. По его словам, эти улучшения происходят несмотря на огромные потери врага в Украине. Министр обороны США Ллойд Остин подсчитал, что с 2022 года было убито или ранено более 350 тыс. оккупантов.

При этом правитель РФ Владимир Путин приказал увеличить российскую армию на 180 тыс. военнослужащих с общей численностью 1,5 млн солдат. Что сделало его армию второй по численности в мире после китайской.

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