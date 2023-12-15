Норма закона подчеркивает приверженность Конгресса Североатлантическому альянсу, который "был объектом гнева бывшего президента Трампа во время его пребывания в должности".

Конгресс США одобрил закон, запрещающий любому президенту "выводить" Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или акта Конгресса. Об этом информирует The Hill.

Отмечается, что соответствующая норма была включена в ежегодный закон о санкционировании национальной обороны, который был принят Палатой представителей и, как ожидается, будет подписан президентом США Джо Байденом.

Издание утверждает, что это положение подчеркивает преданность Конгресса Североатлантическому альянсу, который "был объектом гнева бывшего президента Трампа во время его пребывания в должности". НАТО же приобрело новое значение при президентстве Байдена, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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"НАТО сохранил силу в ответ на войну Путина в Украине и рост вызовов во всем мире. Это подтверждает поддержку США этого важного альянса, который является основой нашей национальной безопасности. Это также посылает серьезный сигнал авторитарным режимам во всем мире о том, что свободный мир остается единым", - заявил сенатор от Демократической партии Тим Кейн.

В свою очередь сенатор-республиканец Марко Рубио подчеркнул, что эта мера стала критическим инструментом для надзора Конгресса.

"Мы должны убедиться, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников", — сказал политик.

Отношения США с НАТО - последние новости

В Европе боятся, что Дональд Трамп в случае избрания президентом выведет США из НАТО и развалит Альянс. На днях об этом ряд европейских дипломатов и должностных лиц рассказали изданию The New York Times.

Так, на официальном предвыборном сайте Трампа отмечается, что "мы должны завершить процесс, который мы начали при моей администрации, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО".

Ранее Трамп заявлял, что США не будут защищать союзников от России. Эта фраза прозвучала в контексте финансирования структур НАТО.

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