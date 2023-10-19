Китай критически зависит от поставок нефти и газа с Ближнего Востока.

Китай крайне не заинтересован в расширении конфликта на Ближнем Востоке, ведь это может нанести критический ущерб его экономике. Об этом пишет CNN, анализируя ситуацию в регионе.

Теперь, когда израильская война против ХАМАС угрожает перерасти в более широкий конфликт, который может нарушить стабильность на Ближнем Востоке, Китай призвал к прекращению огня, критикуя действия Израиля. Также все заметили, что Пекин не осудил ХАМАС за то, что уже названо худшей однодневной резней евреев со времен Холокоста. В то же время он выразил свою поддержку идее о создании независимой Палестины.

"Такая позиция соответствует десятилетней поддержке Китаем палестинской государственности, но также подчеркивает острые разногласия между Китаем и Соединенными Штатами, которые решительно поддерживают право Израиля принять ответные меры к ХАМАС. Это также подчеркивает глубокие экономические интересы Китая как в России, так и на Ближнем Востоке, которые он хочет защитить любой ценой", - отмечают авторы публикации.

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Вторая по величине экономика мира зависит от России и Ближнего Востока в обеспечении большей части своих энергетических потребностей. Они также являются важной частью пекинской инициативы "Один пояс, один путь" – амбициозной, но противоречивой меры по повышению связей и торговли во всем мире с помощью китайских денег и ноу-хау в развитии инфраструктуры.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и закупает 71% потребляемой нефти в зарубежных странах. На Ближний Восток приходится более половины импорта нефти в страну или чуть более одной трети общего потребления нефти в стране.

Также мощной является торговля газом. Катар является вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Китай, на него приходится четверть импорта страны. В прошлом году импорт СПГ из стран Ближнего Востока вырос на 75% по сравнению с годом ранее, показала китайская таможенная статистика.

Энергетическая безопасность стала ключевым приоритетом для Китая, который сталкивается со значительными экономическими проблемами. Си Цзиньпин подчеркнул важность стабильного энергоснабжения и безопасности как решающих для национального развития.

Ближний Восток также является краеугольным камнем инициативы "Один пояс, один путь". Согласно исследованию Университета Фудань, опубликованному в прошлом году, китайские инвестиции в арабские страны и страны Ближнего Востока выросли на 360% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. За тот же период участие Китая в строительных проектах в регионе выросло на 116%.

Если война между Израилем и ХАМАС охватит другие страны, это может сильно повредить Китаю, считают аналитики.

"Китай и США разделяют потребность в сохранении региональной стабильности в качестве стратегической цели. Региональный пожар означает длительную нестабильность, а длительная нестабильность означает, что для Китая нет дел на Ближнем Востоке. Конечно, Китай не хочет, чтобы его экономические интересы обескровливались", — сказал Ахмед Абудух, научный сотрудник ближневосточной программы в Chatham House, глобальном мозговом центре, базирующемся в Лондоне.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, во время нападения на Израиль 7 октября террористы ХАМАСа, вероятно, использовали оружие из Северной Кореи. О том, что ХАМАС использовал северокорейские реактивные гранатометы F-7 (аналог советского РПГ-7), говорят официальные лица Южной Кореи, два независимых эксперта по северокорейскому оружию и собственный анализ Associated Press трофейного оружия.

Также мы рассказывали, что США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о ситуации на Ближнем Востоке, которая призывала к "гуманитарной паузе" в боевых действиях между ХАМАС и армией Израиля. Как пояснила посол США Линда Томас-Гринфилд, сейчас нужна практическая дипломатия, которую в частности осуществляет Вашингтон в регионе.

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