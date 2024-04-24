Однако пока ЕС готов передать Украине лишь банковские проценты, начисленные на эти активы.

В Европарламенте становится все больше сторонников идеи окончательной конфискации и передачи на нужды Украины замороженных российских активов. Об этом пишет DW.

Накануне в Европарламенте состоялись дебаты по использованию замороженных активов российского Центробанка "для поддержки победы и восстановления Украины". Как отмечает издание, "подавляющее большинство депутатов" во время этой дискуссии поддержали предложение Еврокомиссии передать банковские доходы от этих активов на военную помощь Украине.

Однако речь идет именно о начисленных процентах на те российские депозиты, которые хранятся в Европе. "Многие парламентарии настаивают, что этого недостаточно. Они привели различные аргументы в пользу конфискации всей суммы российских активов для поддержки Украины - в мире их примерно 300 миллиардов евро, из которых около 220 миллиардов - в Евросоюзе", - пишет DW.

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Спецдокладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс отметил, что такая конфискация была бы вполне законной, ведь международное право и рекомендации ООН дают право государствам применять контрмеры, чтобы заставить агрессора выполнять свои юридические обязательства.

Кубилюс напомнил, что США прибегали именно к таким действиям с государственными средствами Ирана в 1981 году и Ирака в 1992 году, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный Кувейту. А теперь, после одобрения Конгрессом, администрация США применит этот механизм для конфискации 20 миллиардов долларов российских активов, замороженных на территории Соединенных Штатов.

Впрочем пророссийское лобби в Европарламенте настаивает на том, что такая конфискация якобы является "пиратством". В частности так высказалась "независимая" депутат от Словакии Катарина Рот-Неведялова и двое ирландских парламентариев от Левой партии, которые обычно занимают пророссийскую позицию.

Закрывая дебаты, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заверил, что пока Евросоюз не собирается конфисковывать замороженные активы Центробанка РФ, "потому что нет достаточной ясности о том, что мы можем делать, а что нет". "Конечно, мы были бы очень рады, если бы смогли взять эти 300 миллиардов евро, - сказал Боррель. - Мы продолжим изучение этого вопроса и обратимся за юридической помощью, чтобы понять, что еще возможно сделать".

Судьба замороженных активов РФ: последние новости

Как писал УНИАН, Конгресс США принял законопроект об использовании в пользу Украины российских активов, которые были заморожены в американской юрисдикции. Украина в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов.

Также мы рассказывали, что Швейцария заблокировала 13 миллиардов франков (14,3 миллиарда долларов) российских активов, находящихся в стране. Швейцарские власти говорят, что уже заморозили все, что подлежало подобным ограничениям.

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