По мнению Зоара Палти, нынешняя операция ЦАХАЛ в Секторе Газа – не первая и не последняя.

Израилю нужно несколько лет для того, чтобы ликвидировать террористическую группировку ХАМАС.

Как сказал бывший глава израильской службы внешней разведки Моссад Зоар Палти в интервью итальянскому Rai 1, Израиль не будет ставить для войны против ХАМАС временные рамки, поскольку ему нужны гарантии, что нападения, подобные атаке 7 октября, больше не повторятся.

"Вторая интифада длилась три-четыре года. Мы должны быть готовы к тому, что и сейчас будет что-то похожее", - сказал Палти.

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По мнению Палти, нынешняя операция ЦАХАЛ в Секторе Газа – не первая и не последняя. За воздушными ударами и наземными рейдами последует еще более масштабная операция, но даже она не положит конец войне.

Война в Израиле 2023 - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 октября во время нападения ХАМАС на Израиль террористы убили более 1400 человек, преимущественно мирных жителей.

По данным СМИ, израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях о том, стоит ли проводить наземную операцию в Секторе Газа и как она должна выглядеть.

По последней информации, Израиль изменил свои планы по полномасштабному наступлению на Сектор Газа на фоне усилий министра обороны США Ллойда Остина и других официальных лиц.

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