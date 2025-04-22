Похороны Папы Римского Франциска, вероятно, состоятся в субботу, 26 апреля, сообщает ANSA.
Согласно Апостольской Конституции Universi Dominici Gregis, церемония похорон Папы происходит между четвертым и шестым днями после его смерти. Следовательно, речь идет о промежутке времени между пятницей, 25 апреля, и воскресеньем, 27 апреля. Окончательно дату примут на первой Конгрегации кардиналов.
Конклав для выборов нового Папы Римского состоится между 15 и 20 днем после смерти Франциска - между 6 и 10 мая. Впрочем, если все кардиналы-избиратели будут в Риме, то начало конклава могут перенести.
По данным издания, Папу Франциска похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Он станет первым папой за более чем столетие, которого похоронят за пределами Ватикана.
Смерть Папы Римского - что известно
Папа Римский Франциск умер в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане Каса-Санта-Марта. В 9:45 утра кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Апостольской палаты, объявил о смерти Папы Франциска из дома Санта Марта.
Папу госпитализировали в поликлиническую больницу Агостино Джемелли в пятницу, 14 февраля 2025 года, после того, как несколько дней он страдал от приступа бронхита. Состояние Папы Франциска постепенно ухудшалось, и во вторник, 18 февраля, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.
После 38 дней пребывания в больнице покойный Папа вернулся в свою ватиканскую резиденцию Каса Санта Марта, чтобы продолжить выздоровление.
Смерть Папы Римского Франциска вызвала волну соболезнований от политиков со всего мира. Также на его смерть отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.