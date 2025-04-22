Известно, что конклав кардиналов для выборов нового Папы Римского состоится между 15 и 20 днем после смерти Франциска - между 6 и 10 мая.

Похороны Папы Римского Франциска, вероятно, состоятся в субботу, 26 апреля, сообщает ANSA.

Согласно Апостольской Конституции Universi Dominici Gregis, церемония похорон Папы происходит между четвертым и шестым днями после его смерти. Следовательно, речь идет о промежутке времени между пятницей, 25 апреля, и воскресеньем, 27 апреля. Окончательно дату примут на первой Конгрегации кардиналов.

Конклав для выборов нового Папы Римского состоится между 15 и 20 днем после смерти Франциска - между 6 и 10 мая. Впрочем, если все кардиналы-избиратели будут в Риме, то начало конклава могут перенести.

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По данным издания, Папу Франциска похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Он станет первым папой за более чем столетие, которого похоронят за пределами Ватикана.

Смерть Папы Римского - что известно

Папа Римский Франциск умер в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане Каса-Санта-Марта. В 9:45 утра кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Апостольской палаты, объявил о смерти Папы Франциска из дома Санта Марта.

Папу госпитализировали в поликлиническую больницу Агостино Джемелли в пятницу, 14 февраля 2025 года, после того, как несколько дней он страдал от приступа бронхита. Состояние Папы Франциска постепенно ухудшалось, и во вторник, 18 февраля, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.

После 38 дней пребывания в больнице покойный Папа вернулся в свою ватиканскую резиденцию Каса Санта Марта, чтобы продолжить выздоровление.

Смерть Папы Римского Франциска вызвала волну соболезнований от политиков со всего мира. Также на его смерть отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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