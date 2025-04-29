Китай официально не посылает своих солдат воевать в Украине, но и не препятствует этому.

Все граждане Китая, которые участвуют в войне против Украины на стороне России, сотрудничают с китайскими спецслужбами. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

В издании отметили, что Китай официально не посылает своих солдат воевать в Украине на стороне России и даже призывает своих граждан воздержаться от участия в конфликте. Тем не менее власти Китая не препятствуют своим гражданам подписывать контракт с армией РФ. Более того, вербовка происходит под наблюдением спецслужб, заявили собеседники издания.

Источники рассказали, что среди китайских добровольцев есть и представители китайских спецслужб.

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"Не сомневаюсь, что все подписавшие контракт с российской армией китайцы, добровольно или не по собственной воле, но сотрудничают с китайскими спецслужбами", - сказал один из представителей украинских органов власти в разговоре с журналистами.

Китайские граждане на войне против Украины - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что пленные китайцы Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо рассказали, как попали на войну в Украину. Они заверили, что не ожидали оказаться в зоне боевых действий.

Кроме того, в МИД Китая отреагировали на просьбу пленных в Украине китайцев забрать их домой. В Пекине отметили, что действия своих граждан оценят в соответствии с национальным законодательством.

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