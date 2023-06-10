Пекин надеется на мирные переговоры между Украиной и РФ.

Президент Китая Си Цзиньпин высоко оценил предстоящую миротворческую миссию шести африканских стран относительно полномасштабной войны в Украине. Саму инициативу он назвал "хорошей".

Как пишет CGTN, Си провел телефонный разговор с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой. Тогда тот и рассказал о планах отправить делегацию с лидерами шести африканских стран в Россию и Украину.

"Хорошо, что господин президент и лидеры соответствующих африканских стран сформировали мирную делегацию и посетят Россию и Украину", - сказал Си.

По его словам, позиция Китая относительно войны в Украине является последовательной и может быть подытожена как содействие мирным переговорам. Он надеется, что все стороны создадут благоприятные условия для решения ситуации путем диалога. Традиционно, полномасштабную войну Китай называет "украинским кризисом".

Рамафоса в свою очередь поддержал позицию Китая относительно российской войны против Украины.

Африканская миротворческая миссия - что известно

Россия после распада СССР сохранила влияние в Африке, тогда как Украина слабо работала на этом направлении, что стало ощутимо после полномасштабного вторжения РФ. В частности, именно ЮАР воздержалась во время голосования в ООН за резолюцию с призывом к России вывести свои войска из Украины.

11 мая посол США в Южной Африке Рубен Бригети обвинил Кейптаун в торговле оружием с Москвой. Тогда Рамафоса заявил, что ЮАР "не ставит РФ выше других стран". Позже он подчеркнул, что Кейптун не будет втянут в "конфликт", даже если грозит наказание за неприсоединение.

23 мая УНИАН сообщал, что группа африканских стран предлагает Украине начать мирные переговоры с Россией без выполнения условия о полном выводе российских войск с украинской территории.

Инициативу поддержали президенты Египта Абдель Фаттах ас - Сиси, Замбии - Хакаинде Хичилема, Республики Конго-Денис Сассу - Нгессо и Уганды-Йовери Мусевени. Основным инициатором данной миротворческой миссии является Фонд Brazzaville Foundation, обеспокоенный продовольственным кризисом в Африке.

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