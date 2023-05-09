После почти года на орбите космический корабль вернулся на Землю, завершив культовую миссию по испытанию многоразовых космических технологий Китая.

Экспериментальный китайский космический корабль вернулся на Землю после 276 дней на орбите.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на государственные СМИ Китая. Таким образом, Пекин завершил культовую миссию по испытанию многоразовых космических технологий.

Отмечается, что космический корабль без экипажа вернулся в стартовый центр Цзюцюань на северо-западе Китая, как и было запланировано.

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Корабль запустили на орбиту в начале августа 2022 года, однако никаких подробностей о том, что это за аппарат, какие технологии проверялись и как высоко он взлетел в космос, не сообщалось. Изображения корабля также до сих пор не обнародованы.

Как отмечают китайские государственные СМИ, это испытание знаменует собой "важный прорыв" в исследовании Китаем технологии многоразовых космических кораблей, которые обеспечат более удобный и недорогой способ организации будущих космических миссий.

В 2021 году подобный космический корабль, способный долететь до предела атмосферы, взлетел и вернулся на Землю в тот же день, что, по словам Китая, стало большим шагом в развитии многоразовой технологии космического транспорта. Как отмечал тогда главный космический подрядчика Китая, аппарат приземлился на Землю "горизонтально".

Конкурент американскому X-37B?

Как пишет Sky News, в социальных сетях предполагалось, что Пекин разрабатывает космический корабль, похожий на американский X-37B, автономный космический мини-шаттл, который может оставаться на орбите годами.

Многоразовый X-37B без экипажа вернулся на Землю в ноябре прошлого года в рамках своей шестой миссии после более чем 900 дней на орбите.

"Эта миссия [X-37B] подчеркивает сосредоточенность космических сил на сотрудничестве в освоении космоса и расширении недорогого доступа к космосу для наших партнеров, как внутри, так и за пределами департамента ВВС США", - сказал начальник отдела космических операций генерал Ченс Зальцман.

Космические миссии Китая - новости

Напомним, в прошлом году Китай запустил трех астронавтов на свою незавершенную космическую станцию для выполнения строительных работ в течение шести месяцев. В декабре члены экипажа Чэн Донг, Цан Сюйчжэ и Лю Ян успешно вернулись домой в приподнятом настроении.

"Мне очень повезло быть свидетелем завершения базовой конструкции китайской космической станции после шести насыщенных месяцев в космосе", - рассказал после посадки Чен.

Как сообщал УНИАН, в июле 2022 года китайская ракета Long March 5b упала на Землю. Она должна была доставить лабораторный модуль на строящуюся на орбите новую китайскую космическую станцию. Это был третий полет ракеты с момента ее первого запуска в 2020 году. США обвинили Пекин в сокрытии "конкретной информации о траектории", необходимой для того, чтобы знать, где могут упасть возможные обломки.

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