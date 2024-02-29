Китай начал разворачивать свои военные силы вблизи границы с Россией – вероятно, он планирует "отгрести" территории после развала РФ. Такое мнение высказал военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
"Китайцы довольно-таки уверенно разворачивают свои военные силы как раз на границе с Россией. Почему? Потому что они прогнозируют (у них шаги тысячелетние) в определенное время развал Российской империи. Они не будут нападать на РФ, пока она будет в том виде, в котором есть сейчас. А как только начнет Россия разваливаться, что сделают китайцы? Сразу побегут, сколько будет сил, и будут бежать на север, к Белому морю, восстанавливать свои исторические китайские земли. До Белого моря – это Байкал, это Бурятия, а дальше до Сахалина, до Владивостока. Эти земли они однозначно "отгребут", как только Россия начнет разваливаться", – рассказал он в эфире Radio NV.
Свитан предположил, что этот сценарий мир будет наблюдать в ближайшие 10 лет. В то же время он отметил, что россияне вряд ли успеют напасть на Европу.
"Не в смысле, что не готовятся – готовятся, но не успеют. Им надо лет пять после замораживания боевых действий на нашей территории, а это вряд ли будет. Хотя сейчас, конечно, все силы брошены на то, чтобы заморозить боевые действия, которые бы дали возможность россиянам перезарядиться, доукомплектоваться", – констатировал эксперт.
Сотрудничество Китая и России
Россияне надеются получить от Китая кредиты в юанях. Переговоры с китайскими партнерами идут уже давно. Пока что решения нет.
Кроме того, уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Пекин оказывает Москве помощь для войны против Украины. Министр иностранных дел Китая Ван И уверяет, что они не поставляют оружие Российской Федерации.
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