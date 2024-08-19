В МИД КНР отметили, что страны поддерживают здоровое и стабильное развитие.

Премьер-министр Китая Ли Цян приедет в Россию и Беларусь на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Мао Нин, пишет Barronʼs.

"Под стратегическим руководством двух глав государств китайско-российские отношения устранили внешнее вмешательство и поддерживают здоровое и стабильное развитие", - подчеркнула Мао Нин на регулярном брифинге для СМИ.

По ее словам, визит Ли со вторника по пятницу будет включать "29-ю регулярную встречу между главами правительств Китая и России". Мао добавила, что Ли планирует "обменяться углубленными взглядами на практическое сотрудничество в двусторонних отношениях и вопросах, представляющих общий интерес" во время переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

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Также она прокомментировала визит политика в Минск и подчеркнула, что "Китай и Беларусь являются всеобъемлющими стратегическими партнерами".

Китай и Россия - последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что Китай и Россия заключили неофициальный политический и экономический союз против Запада. Сейчас они усиливают сотрудничество и проводят более провокационные военные учения.

"Пекин все больше чувствует, что дипломатических и экономических действий недостаточно, чтобы донести свою позицию до Вашингтона, поэтому он все больше полагается на свои военные силы как на инструмент сигнализации. Партнерство с Россией - это способ усилить послание Пекина", - объяснил Брайан Гарт, научный сотрудник проекта "Китайская мощь" Центра стратегических и международных исследований.

В то же время Китай отреагировал на наступление Украины на Курскую область РФ. В стране призвали к деэскалации конфликта.

"Китай принял к сведению соответствующую ситуацию. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и понятна", - говорится в заявлении МИД.

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