Причиной внесения в базу назвали посягательство на территориальную целостность Украины.

Лидер КНДР Ким Чен Ын загремел в базу сайта "Миротворец" после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отмечается на сайте "Миротворца", диктатор попал в базу сайта за "посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Пособник российских военных преступников. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", - говорится в досье на Кима.

Также отмечается, что лидео КНДР причастен к посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины и обеспечению российской военной агрессии против нашего государства и его граждан.

Что Ким Чен Ын говорил об Украине

Накануне Ким Чен Ын посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Перед началом переговоров мировая пресса писала, что Путин будет просить у Кима оружие для войны против Украины, но никаких конкретных заявлений на эту тему по итогам встречи не было.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын во время встречи с Путиным заявил, что РФ "одержит победу над злом в этой священной войне". Встреча состоялась на фоне беспокойства, что Ким заключит соглашение с Путиным о поставках вооружения.

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