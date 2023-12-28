Россия оказывает техническую поддержку КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным, боеприпасной промышленности и ядерному сектору ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами США.

Издание Reuters пишет, что выступая с докладом о направлениях политики на новый год на ключевом заседании правящей партии страны в среду, Ким также заявил, что Пхеньян будет расширять стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" странами.

Северная Корея расширяет связи, в частности, с Россией, поскольку Вашингтон обвиняет Пхеньян в поставках военного оборудования Москве для использования в войне с Украиной, а Россия оказывает техническую поддержку, чтобы помочь КНДР усовершенствовать свой военный потенциал.

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"Он (Ким Чен Ын – УНИАН) поставил боевые задачи перед Народной армией и секторами промышленности боеприпасов, ядерного оружия и гражданской обороны, чтобы еще больше ускорить подготовку к войне", - говорится в сообщении KCNA.

В ходе партийного пленума лидер КНДР также изложил экономические цели на новый год, назвав его "решающим годом" для выполнения пятилетнего плана развития страны.

"Он... разъяснил важные задачи на новый год, которые должны быть динамично продвинуты в ключевых промышленных секторах, и призвал "стабилизировать сельскохозяйственное производство на высоком уровне", - указано в сообщении.

Северная Корея - последние новости

Посол США при НАТО Джулиан Смит сообщил, что Пхеньян поставил Москве более тысячи контейнеров с боеприпасами.

При этом в заявлении Белого дома по итогам заседания совместной ядерной консультативной группы США и Южной Кореи США пригрозили "концом режима" КНДР.

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