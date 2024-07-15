По словам политика, пребывание на этой должности было сложным для нее.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала президенту страны Алару Карису заявление об отставке. Известно, что она должна занять должность высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел, политики и безопасности, пишет ERR.

Сегодня, 15 июля, правительство во главе с Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором премьер вместе с правительством подали в отставку. В то же время до вступления в должность нового правительства Каллас будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра.

Также она надеется, что новое правительство будет сформировано быстро.

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Известно, что Кая Каллас находилась на посту премьера с января 2021 года. По ее словам, это было очень сложное время, ведь начало ее работы началось во время пандемии коронавируса.

"Я, наверное, единственный премьер-министр, который сразу после принятия присяги перешел к заседанию правительства, где решение нужно было принимать немедленно", - подчеркнула политик.

В то же время она довольна тем, что несмотря на все кризисы, ее правительство смогло достичь прогресса в Эстонии и принимало те решения, которые ранее не принимались, к примеру, переход на эстонскоязычное образование.

Как Эстония поддерживает Украину в войне против РФ

Как писал УНИАН, в начале июля Эстония доставила в Украину зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним.

"Подтверждено!" В Украину доставлены зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией. Продолжаем поддерживать украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию", - сообщили тогда в Минобороны страны.

В то же время посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила, что ее страна готова говорить об отправке своих войск в наше государство. По ее словам, для Эстонии это не является "красной линией".

"Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного", - подчеркнула она.

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