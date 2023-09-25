Аналитик Центра ближневосточных исследований отметил, что власти Азербайджана, готовясь к интеграции Карабаха, пытаются "не спешить, не допустить эксцессов" .

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований, аналитик и эксперт Сергей Данилов перечислил основные уроки для Украины, которые дает Азербайджан ситуацией с интеграцией Карабаха.

"Власти Азербайджана, готовясь к этой операции, готовясь к интеграции Карабаха в состав Азербайджана, смотрели на неудачный опыт России на новоокупированных украинских территориях. И они стараются сейчас не спешить, не допустить эксцессов. Сначала они пытаются успокоить население. Дать возможность уехать тем, кто хочет уехать и дать шанс вернуться тем, кто хочет вернуться. Для того, чтобы максимально не быть похожими на россиян, например, в Херсонской области. Так же и мы должны смотреть, что происходит", - акцентировал Данилов в эфире телемарафона.

По мнению аналитика, интересным для Украины является первый урок из ситуации в Карабахе,"когда Азербайджан отказал в какой-либо субъектности".

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"То есть, у нас есть особые районы Донецкой и Луганской области. И понятно, что в случае освобождения там будет военная администрация, без никакого особого статуса самоуправляющегося. Российские пропагандисты очень переживают за то, что Карабах не получает в результате этой однодневной войны никакой автономии. Они цепляются за что угодно. Они соглашаются, что им не удастся протянуть территориальную автономию, но хотя бы культурную автономию. Но Азербайджан очень жестко настаивает, что нет", - подчеркнул Данилов.

Второй урок, касается Крыма и ситуации с теми людьми, которые должны уехать после деоккупации полуострова. "Я уже сейчас предвижу шквал критики в отношении Украины, когда мы скажем, что все кто приехал в Крым после 2014 года, должны уехать. Это наше однозначное требование. На примере Карабаха, мы сейчас видим какой критики подвергается Азербайджан. Когда армяне, которые не соглашаются стать гражданами Азербайджана, уезжают из Карабаха, и обвиняют Баку в геноциде. Но, извините, если люди не желают быть гражданами этой страны, почему они там должны оставаться, если мы признаем территориальную целостность. Та самая дискуссия, я предвижу будет по Крыму. Это от 700 тысяч по средней оценке, от 500 тысяч минимальная, а 1 млн. максимальное (количество людей - УНИАН)", - отметил Данилов.

Эксперт добавил, что в случае Карабаха, речь идет о тех армян, которые "не соглашаются брать азербайджанский паспорт, не соглашаются быть азербайджанскими гражданами".

"Вне зависимости когда они приехали, родились ли они в Степанакерте, в Шуше или других населенных пунктах Карабаха. Но, когда придет момент деоккупации Крыма, претензии к нам будут те же самые, ровно от тех же самых людей, что и сейчас к Азербайджану по этому поводу. То есть, вот эта картинка выезда, она будет очень хорошо ложиться на пропагандистские месседжи о гонениях и всем остальном", - пояснил Данилов .

Третий урок, который дает Азербайджан, касается отказа от любого внешнего вмешательства, в том числе, миротворцев или наблюдательных миссий.

"Они очень последовательно и настойчиво отказывают во внешнем присутствии в освобожденных своих территориях. Никакого ОБСЕ, ООН и всех остальных... Простая истина, как обустраивать, какое будет территориальное устройство, какие будут формы управления управления и самоуправления в Крыму, мы будем без участия "хороших русских", плохих русских. Это еще один урок, который нам надо взять из ситуации в Карабахе", - подчеркнул Данилов.

Ситуация вокруг Карабаха

Как писал УНИАН, 19 сентября 2023 года в Карабахе возобновились боевые действия. По сообщению Министерства обороны Азербайджана, с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

Спустя сутки, 20 сентября из обращения Президента Азербайджана стало известно, что в результате антитеррористических мероприятий в Карабахе и их успешного завершения, страна восстановила свой суверенитет.

По мнению аналитиков, ослабление России является одним из основных факторов, который открывает возможности для Азербайджана.

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