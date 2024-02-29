По его убеждению, Европа должна привлечь к сотрудничеству страны БРИКС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предупредил о неконтролируемой "спирали эскалации" в войне в Украине.

Как сообщает Der Standart, Нехаммер подчеркнул, чтобы предотвратить Третью мировую войну, важно быть бдительным, поскольку в войнах можно оступиться.

"Для того чтобы конфликт прекратился, необходимы новые решения", - подчеркнул Нехаммер.

По его убеждению, Европа должна привлечь к сотрудничеству страны БРИКС. Прежде всего, Западу нужны Китай и Индия для поиска мирного решения по Украине. Нехаммер считает, что с этими двумя странами необходимо разговаривать на равных.

Другие заявления Австрии об Украине

Как писал УНИАН, накануне вечером президент Франции Эммануэль Макрон выступил с публичным заявлением, в котором рассказал об обсуждении идеи отправить западные войска в Украину. Этот вопрос поднимали на саммите по Украине в Париже. По его словам, такую возможность нельзя отбрасывать, хотя согласия пока нет.

Вопрос об отправке западных войск в Украину не имел "консенсуса" во время встречи стран-партнеров в Париже, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

"Очевидно, что вчера в Париже не было консенсуса по этому вопросу", - подчеркнул он.

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