Эксперт рассказал, что Байден совсем не так смотрел на войну в Украине с самого начала.

Президент США Джо Байден в своей администрации содержит много "гениев" с обширным опытом работы в мире. Он лично десятилетия отдал внешней политике, однако, даже несмотря на это, лидер Соединенных Штатов "плохо справляется" с войной в Украине, считает профессор стратегических исследований Филлипс Пейсон О'Брайен.

Эксперт в материале для The Atlantic заявил, что Байден не только препятствует Украине противостоять российским оккупантам, но и упускает замечательный шанс улучшить "глобальный авторитет" США и положение демократических держав в мире.

По его словам, украинцы смогли продемонстрировали способность нанести кремлевскому диктатору Владимиру Путину крупное военное поражение, но Байден и его эксперты снова и снова ограничивали возможности Украины, "пока не стало слишком поздно". В итоге лишь недавно Байден разрешил Украине использовать западные ракеты по целям на территории РФ.

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"Байден пообещал украинцам, что будет поддерживать их "столько, сколько потребуется", но, тем не менее, он сделал все, чтобы война продолжалась гораздо дольше, чем нужно", - подчеркнул О'Брайен. Также он добавил, что спустя почти три года война приобретает все более глобальный характер, поскольку Россия в силу экономической и военной необходимости углубляет свои союзы с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

США сильно переоценили "российскую мощь". Оккупанты обладали достаточной огневой мощью, но им мешали коррупция, низкий моральный дух, недостатки в командовании и управлении, а также проблемы с материально-техническим обеспечением, говорится в материале. Украинцы же, по его словам, показали себя гораздо более стойкими, адаптируемыми и готовыми к борьбе.

"В тот момент США могли извлечь огромную выгоду из сопротивления украинцев и слабости России. Однако, какими бы смелыми ни были обещания президента [Байдена] поддержать украинцев, его администрация, похоже, струсила перед угрозами России о том, что Путин применит ядерное оружие, если США окажут Киеву слишком большую помощь", - пишет О'Брайен.

Кроме того, он заявляет, что Украина продолжит борьбу уже без Байдена, но с помощью Европы. К тому же, избранный президент США Дональд Трамп может всех "поставить в тупик", встав на сторону Украины и не потакая Путину. Тем не менее, администрация Байдена уже выглядит все более беспомощной.

Другие новости об Украине, связанные с Байденом

Ранее УНИАН сообщал, что США не успеет использовать миллиарды долларов, выделенных на вооружение для Украины. Поэтому уже команда Дональда Трампа в конце января решит, что делать с этими деньгами.

Кроме того, Илон Маск раскритиковал просьбу Байдена о выделении на помощь Украине дополнительных 24 миллиардов долларов.

"Это не нормально", - написал основатель SpaceX.

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