Израильский журналист Цви Зильбер: Обычно ракета из Газы летит полторы минуты. В укрытии рекомендуется находиться десять минут, если не слышно другой сирены

Израильский журналист и радиоведущий, житель примыкающего к Тель-Авиву города Гиватаим Цви Зильбер рассказал УНИАН, как события последней недели изменили Израиль, что тревожит израильтян больше, чем обстрелы из Газы, и почему евреи шутят над вражескими ракетами.

Мы говорим с вами в пятницу, 14 мая. Расскажите, как в Гиватаиме прошли последние сутки, была ли воздушная тревога?

Позавчера ночь была неприятная. Беспрерывные обстрелы, одна ракета упала в пятистах метрах от моего дома. У нас в подъезде на каждом этаже есть специальная защищенная комната, куда выходим по сигналу тревоги. Первый обстрел начался где-то в восемь вечера, потом был в час ночи, в три часа утра. В общем, «бегали» всю ночь.

Вчера был только один сигнал тревоги в районе двух часов дня. Меня он застал на улице, так что я укрылся в подъезде ближайшего дома. В таких ситуациях у нас открываются домофоны во всех домах, чтобы с улицы можно было зайти (в каждом доме есть подвал либо бомбоубежище). Я разрывов не услышал. Обычно ракета из Газы летит полторы минуты, поэтому и взрывы должны прозвучать или не прозвучать через полторы минуты. В укрытии рекомендуется находиться десять минут, если не слышно другой сирены.

Прочитала, что со времени основания город Гиватаим впервые оказался под ракетным обстрелом, и это был новый опыт для его жителей. Это в чем-то проявляется?

Гиватаим - это маленький город между Тель-Авивом и Рамат-Ганом, поэтому не могу сказать, что Гиватаим никогда не был обстрелян. Я приехал в Израиль в 1990 году и буквально через месяц началась первая война в Персидском заливе. Нас обстреливали иракские «Скады». Они стреляли по Тель-Авиву, но большинство упали как раз в Рамат-Гане. Думаю, в Гиватаиме тоже, ведь два города примыкают один к другому. Переходишь на другую стороны улицы из Рамат-Гана, и ты уже в Гиватаим.

Поэтому ракетами нас вряд ли удивишь. «Скады», эти огромные «болванки», были страшнее. Мы тогда еще боялись, что их начинят химическим оружием или чем-то еще. Поэтому укрывались в загермитизированных комнатах, надевали противогазы и сидели так до сообщения, что специальные подразделения химзащиты все проверили и не обнаружили химическое оружие.

Вообще Гиватаим - это буржуазное место. Спокойный богатый город с пожилым населением, поэтому качество жизни обычно очень высокое. Конечно, представить себе сирену в таком городе трудно. Но не могу сказать, что все были удивлены и в шоке. Народ у нас быстро мобилизуется, ведь то, что время от времени конфликт просыпается, - часть нормальной жизни в Израиле.

Сейчас в вашем городе действуют какие-то ограничения? Может быть, какие-то учреждения закрыты?

Мне об этом ничего не известно. Думаю, нет. В основном, закрыты учебные заведения в городах юга, которые находятся в ближайшей зоне от Сектора Газа. Но в центре страны все работает, идет нормальная жизнь. Будем надеяться, что этот уик-энд тоже пройдет более-менее спокойно.

Я вам скажу, что гораздо больше нас тревожат не ракеты из Газы, а уличные беспорядки и волнения в городах со смешанным населением и в арабском секторе, в арабских населенных пунктах. Мы не ожидали такого всплеска ненависти и бандитизма, попытки линча, забрасывания камнями автомобилей мирных жителей. Понимаем, что это некий симптом - общество больно и обществу нужно будет искать решение этих проблем. А что касается ХАМАС, Газы, то к ним давно нет вопросов. Ничего хорошего оттуда никогда не ждем.

Знаем, что пройдет какое-то время, и это все тоже закончится, будет снова некое взаимопонимание, некий статус-кво. И продолжаться это будет до бесконечности. У нас на Ближнем Востоке нет в культуре того, что проблему нужно решать. Если проблема существует, у нас ее «замораживают». Конечно, даже в замороженном виде процессы идут. Но медленнее. В какой-то момент все снова прорывает, а мы снова это все «замораживаем», и уже на другом уровне говорим: «Теперь вот это - статус-кво».

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В фейсбуке вас отметили в посте анекдотического характера: «Названы причины, увеличивающие риск смерти во время пандемии. Например, прямое попадание ХАМАСовской ракеты». За последние дни мы наталкивались на разные подобные «анекдоты». Действительно ли израильтяне много шутят на тему нынешних обстрелов?

Шутят без конца. Во-первых, это тоже часть нормальной жизни. Во-вторых, без оптимизма невозможно все это пережить. Я тоже видел бесконечное количество смешных мемчиков в социальных сетях, мы тоже перефразируем старые анекдоты и т.д. Навскидку ничего не припомню, но это идет большим потоком. Вообще евреям свойственно смеяться над самими собой, сохраняя оптимизм. В нашей истории шутили всегда и будут продолжать. Хорошо, что так происходит.

Что касается пандемии, то у нас практически все закончилось после того, как провакцинировали 90% населения старше 16 лет. Сейчас начинают вакцинировать, начиная с 12 лет. Поэтому у нас уже единичные случаи заражения, закрываются коронавирусные отделения, снимаются коронавирусные ограничения. Пока еще страну не открыли для туризма, но в определенный момент это произойдет. Думаю, просто еще есть страх перед мутациями из других стран. А вообще жизнь практически нормализовалась. Проводятся концерты, свадьбы, массовые мероприятия. Как видим, и массовые беспорядки тоже (улыбается).

Украинцам может быть непонятна юморная реакция на ракеты. Это в израильтянах говорит уверенность в Железном куполе? Или почему у вас люди шутят над ракетами?

Конечно, у нас есть уверенность в Железном куполе. Но ни один Железный купол не дает сто процентных гарантий. Во-первых, это техника. Во-вторых, как видим, они научились обходить Железный купол, запуская несколько сотен ракет сразу (Железный купол не в состоянии справиться с таким количеством). Уже не говорю о том, что каждый залп Железного купола стоит очень дорого - где-то 80 тысяч долларов. Поэтому Железный купол сбивает только те ракеты, которые летят в жилые районы. Если ракеты летят в какие-то пустыри, то нет.

Но над ракетами у нас смеялись задолго до появления Железного купола. Думаю, что смех - это лучшее средство против страха. Поэтому пытаемся не драматизировать ситуацию, а находить оптимистические моменты.

Видела в Фейсбуке посты, где критически обсуждаются религиозные фанатики среди евреев, которые уверены, что врагов можно не бояться: «Потому что Бог о нас позаботится, нужно только молиться». Как воспринимаете такой фанатизм в контексте происходящего?

Я вообще считаю, что эта история с ракетами и беспорядками началась на почве религиозного фанатизма. Удивительно, что в 21 веке, когда летаем на Марс и изучаем субатомные частицы, люди могут жить средневековыми суевериями. Причем, каждая доведенная до фанатизма религия обязательно требует крови, жертвы… Как в 21 веке люди могут хотеть убить других людей, потому что они молятся иначе? Мне этого не понять.

Сейчас все началось с Рамадана. В принципе, как правило, у нас каждый год во время Рамадана появляются провокаторы и начинают кричать, что мечети Аль-Акса что-то угрожает. Мол, Израиль что-то плохое замыслил. Причем, это всегда подхватывают «Братья-мусульмане», Турция, исламисты в Европе. Поверьте, мечети Аль-Акса никогда ничего не угрожало. Это чистого вида фейкньюз.

С 1967-го года, когда во время Шестидневной войны мечеть оказалась под властью Израиля, никто не хотел даже связываться с этими святыми местами. Ключи сразу передали мусульманскому вакфу. До сегодняшнего дня мечеть Аль-Акса является экстерриториальной частью и управляет этой территорией Иордания. За это время там построено пять новых мечетей. И ничего им не угрожает.

В 1990-м году я спокойно поднимался на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, и гулял там. А сейчас они только в исключительных случаях открывают мечеть для посетителей не мусульманской веры. А евреи там не имеют права даже губами шевелить, потому что это «осквернение Ислама»! Ведь, если человек шевелит губами, значит, молится как-то не так.

На мой взгляд, все это чудовищное мракобесие и религиозный фанатизм. Поверьте, нормальным людям здесь совсем не хотелось бы, чтобы наш конфликт с палестинцами переходил в религиозную плоскость. Ведь политический конфликт как-то можно решить. А религиозный конфликт - никогда. Эти конфликты самые кровавые. Самые большие жертвы всегда были в результате религиозных конфликтов. Поэтому да, религиозный фанатизм, несомненно, один из факторов происходящего. Фанатизма хватает и с нашей стороны, и со стороны наших соседей.

Как за эту неделю столкновения изменился Израиль? Изменились ли разговоры и настроения людей?

Во-первых, Израиль изменился с политической точки зрения. До этого у нас шли коалиционные переговоры о возможности сформировать правительство, в которое войдут арабские партии. Естественно, сейчас эти переговоры прекратились. Мы увидели, какая у нас «замечательная» дружба народов. Поэтому вряд ли в Израиле в скором времени появится правительство с арабскими партиями.

Во-вторых, у нормальных людей появилось абсолютное отвращение к насилию, как со стороны арабов, так и со стороны евреев. Потому что в общем-то насилие было в две стороны. Надеюсь, это приведет к сдвигу в общественном сознании в сторону более умеренных, светских, прогрессивных взглядов. Все нормальные люди у нас понимают, что глобально ничего не изменится, арабы никуда не денутся, никто не построит между нами стену, все равно придется жить вместе и строить одно общество.

Конечно, как только все успокоится, какая-то работа над ошибками будет проведена. Остается надеяться, что в результате этой работы мы продвинемся в положительном направлении.

Ирина Петренко

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