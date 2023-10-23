Он показал их журналистам.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у боевиков группировки ХАМАС нашли инструкции по изготовлению химического оружия.

Он показал журналистам Sky News документы, снабженные схемами. "Это материалы "Аль-Каиды". Официальные материалы "Аль-Каиды". Мы имеем дело с ИГИЛ, "Аль-Каидой" и ХАМАСом. Вот насколько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции по эксплуатации и созданию непрофессионального химического оружия с использованием цианида", - сказал Герцог в интервью.

Израильские военные утверждают, что обнаружили эти материалы на теле убитого боевика в кибуце Беэри, где, по оценкам, 20% из 1100 жителей убили или похитили.

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Война в Израиле: последние новости

Как известно, 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль ракетами, прорвали границу и зашли на террриторию страны. Они расстреливали автомобили с мирными людьми, а также взяли в плен граждан Израиля и других стран.

По данным СМИ, в Израиле погибли не менее 1276 израильтян, еще 212 человек находятся в плену на территории Сектора Газа.

В ответ ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявила об операции "Железные мечи" и полной блокаде Сектора. Военные наносят ракетные удары, а также проводят рейды на территорию Газы. Ожидается, что вскоре может начаться наземная операция.

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