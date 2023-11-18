Предложенный законопроект будет внесен в Кнессет уже в понедельник.

В Израиле предлагают ввести смертную казнь для террористов. Как сообщает The Times of Israel, о подготовке соответствующего законопроекта сообщил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир.

Бен Гвир сообщил, что в понедельник он внесет законопроект, уже подготовленный его партией "Оцма Йехудит", в Комитет национальной безопасности Кнессета.

"Я ожидаю, что все члены Кнессета поддержат этот важный законопроект", — пишет он.

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В истории еврейского государства смертная казнь применялась только дважды, последний раз — казнь архитектора Холокоста Адольфа Эйхмана в 1962 году.

Израиль продолжает рейды против ХАМАС на территории Газы

Так, 15 ноября зраильские военные заявили, что провели рейд против боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа, призвав их сдаться.

Главный дипломат США Энтони Блинкен публично упрекнул Израиль за "слишком большое количество убитых палестинцев". Избегая напрямую указывать на Израиль и продолжая отстаивать его право на самооборону, Блинкен все же в довольно резких выражениях высказался о последствиях ударов по сектору Газа.

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