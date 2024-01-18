Предполагалось, что украинский министр примет участие в нескольких официальных мероприятиях и встречах.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в последний момент отменил свою поездку во Францию. Это решение было принято из "соображений безопасности".

Как сообщает Le Monde со ссылкой на коммюнике министерства обороны Франции, который есть в распоряжении редакции, Умеров отменил анонсированную на 18 января поездку "из соображений безопасности", и присоединится к мероприятиям с французским коллегой Себастьеном Лекорню в формате видеосвязи.

Во время этого визита стороны должны были анонсировать "артиллерийскую коалицию" в рамках формата "Рамштайн", где ведущую роль взяли на себя Франция и США. Также Лекорню и Умеров должны были вместе ехать на одну из площадок производителя Nexter в Бурже, где изготавливают самоходные гаубицы Caesar, а также на площадку MBDA. Подробную программу визита опубликовали для СМИ в понедельник.

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Франция и Украина - последние новости

напомним, что Франция наращивает производство оружия для Украины. Производители сократили время изготовления некоторых систем вооружений, которые они поставляют ВСУ. Страна постепенно отказывается от политики использования собственных военных запасов для поддержки Украины.

Французы обещают больше поставок. На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах поставить около 40 дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow и "нескольких сотен бомб". Он также объявил о своем намерении снова посетить Украину в следующем месяце, сказав: "Мы не можем позволить России одержать победу".

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