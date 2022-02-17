Американская сторона пригрозила ответом на такие действия Москвы.

Заместителя посла США в Российской Федерации Барта Гормана выслали из страны. Вашингтон предупредил, что ответит на такие действия Кремля.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

"Россия выслала заместителя главы (дипломатической - ред.) миссии США в РФ Барта Гормана", - заявил пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц.

В дипведомстве считают, что дипломата выслали необоснованно. У него есть действующая виза, а срок его пребывания в России не превысил трех лет.

Отмечается, что Горман был вторым по значимости сотрудником дипломатической миссии. При этом н официальном сайте указан, что дипломат отвечал за ключевые вопросы отношений РФ и США.

О высылке Гормана стала известно после того, как посол США Джон Салливан посетил Министерство иностранных дел РФ. Он находился в здании МИД России примерно 15 минут, пол чего ушел и не дал никаких комментариев.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 января было созвано заседание Совета Безопасности ООН из-за наращивания войск РФ возле Украины. Инициатор - США. РФ пыталась сорвать это заседание.

Постоянный представитель Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Василий Небензя досрочно покинул заседание Совета безопасности ООН и не стал слушать выступление представителя Украины Сергея Кислицы.

В Министерстве иностранных дел Украины действия Небензи пренебрежением к международным отношениям и попыткой подорвать авторитет Совета Безопасности ООН.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия, Беларусь, Китай и другие страны объединились для якобы "защиты Устава ООН". Украина нацелена разоблачить лицемерие РФ во время сессии Специального комитета по Уставу ООН и укреплению роли организации, стартующей 22 февраля.

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