Из тюрьмы мужчина был освобожден еще в 2014 году.

Японец, который провел почти 50 лет в камере смертников, был признан невиновным во многих убийствах в результате судебного процесса, за которым внимательно следили и который поднял вопрос о применении смертной казни в Японии, пишет euro news.

88-летний Ивао Хакамада был приговорен к повешению в 1968 году после того, как его признали виновным в убийстве своего босса, его жены и двух их детей-подростков, а также в поджоге их дома двумя годами ранее.

В издании отметили, что бывший профессиональный боксер провел в тюрьме 48 лет, 45 из которых в камере смертников. Такой срок считается самым длинным, который был проведен в камере смертников среди всех заключенных в мире, пока он не был освобожден в 2014 году.

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После освобождения Хакамада отбывал наказание дома, ведь его слабое здоровье и возраст имели низкий риск побега.

В частности мужчина постоянно подчеркивал свою невиновность и заявлял, что следователи заставили его признаться, тогда как его адвокаты уверяли, что полиция сфабриковала доказательства.

"Сторонники говорят, что почти полувековое заключение Хакамады повлияло на его психическое здоровье. Большую часть времени он за решеткой провел в одиночной камере, под страхом расстрела", - говорится в материале.

В то же время 91-летняя сестра Хакамады Хидеко Хакамада, которая постоянно вела кампанию от имени своего брата, заявила журналистам перед вынесением приговора, что находится в бесконечной борьбе.

"Очень трудно добиться начала повторного судебного разбирательства. Не только Ивао, но я уверена, что есть и другие люди, которые были несправедливо обвинены и плачут. ... Я хочу, чтобы уголовное законодательство было пересмотрено таким образом, чтобы повторное судебное разбирательство было более доступным", - подчеркнула она.

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Как писал УНИАН, впервые за 70 лет Китай принял решение повысить пенсионный возраст. В частности для мужчин пенсионный возраст повысят с 60 до 63 лет, а для женщин-сотрудниц - с 55 до 58 лет.

Также сообщалось, что Северная Корея может изготовить двузначное количество ядерных боеголовок. Ранее американские ученые отмечали, что скорее всего, КНДР изготовила достаточно расщепляемого материала для создания до 90 ядерных боеголовок, однако, скорее всего, страна собрала около 50.

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