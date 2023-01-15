Он отметил, что РФ вторглась в Украину не для защиты русскоязычных, а ограничить их в праве свободно выражать свои мысли на русском, потому что свободомыслие составляет проблему для Кремля.

Американский историк Тимоти Снайдер назвал две ошибки западных экспертов в восприятии РФ и ее войны против Украины.

В интервью- подкасте для издания Foreign Affairs, он назвал одной из проблем отношение к российскому аргументу о "защите русскоязычных украинцев". По словам историка, на самом деле об этом никогда не говорилось, наоборот, русскоязычные люди в Украине в 2014 году могли свободно говорить то, что хотят, тогда как русскоязычные в самой РФ не могли себе такого позволить.

Как подчеркнул Снайдер, именно свободное высказывание взглядов на русском языке является одной из причин того, что Украина стала проблемой для Кремля.

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"Россия собиралась вторгнуться в Украину не для защиты русскоязычных. Она планировала вторгнуться, чтобы ограничить их. Потому что русскоязычные в Украине - это проблема для России", - пояснил он.

Другое ошибочное восприятие, по мнению историка, это то, что эксперты считали ситуацию 2014 года как украинскую слабость и не учитывали, насколько оккупация Крыма возмутила украинцев.

"Для многих западных обозревателей тот факт, что РФ оккупировала Крым, казался в определенной степени естественным, но для украинцев это было унизительным и тем, с чем смириться невозможно", - сказал Снайдер.

Он выразил мнение, что мир прозевал и появление "ультраправых увлечений российского политического диалога". "Мы наблюдали появление профашистского способа видения мира, но в то время мы действительно не обратили на это должного внимания", - добавил историк.

Характеризуя середину 2000-тысячных Снайдер отметил, что в 2004-2005 годах "украинцы сделали то, чего россиянам никогда не удавалось", а именно заставили власти считаться с результатами выборов. Путин "преуспел там, где потерпели неудачу украинские претенденты на тиранию - он был назначен преемником Ельцина и после этого выборы не имели никакого значения", - отметил историк.

Также он обратил внимание на уязвимость Запада к пропаганде РФ в соцмедиа, которая была очень распространена в 2014 году. Признание этого факта подготовило западное общество к изменению отношения к Украине в 2022 году, подытожил историк.

Российская пропаганда в Европе

С момента аннексии Крыма в 2014 году Россия потратила на свою пропаганду в Европе сотни миллионов долларов. Она активно лоббировала свои интересы с помощью фейков и обмана. Для этого российские дипломаты даже задаривали западных политиков ценными подарками.

Также большое внимание Кремль уделял и продолжает уделять пропаганде в соцсетях. Российская фабрика троллей активно разгоняет там фейковые новости и антиукраинские посылы.

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