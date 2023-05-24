Также они не смогут обучать украинских пилотов.

Испания не передаст Украине истребители F-16, а также не сможет обучать украинских пилотов работе с ними, поскольку не имеет их на вооружении.

"Абсолютная и полная поддержка в рамках нашей доступности для Украины. В вопросе истребителей мы солидарны с другими странами, но конкретно у Испании нет F-16", - цитирует Министра обороны Маргариту Роблес TeleMadrid.

Она отметила, что страна продемонстрировала большую поддержку Украины и уже поставила шесть из десяти танков Leopard, а также передает ВСУ вооружение и обучает военных медиков.

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F-16 для Украины: что известно

Украине долгое время отказывали в поставках современных истребителей F-16. В этом месяце президент США Джо Байден заявил, что они хотят начать подготовку пилотов ВСУ на таких самолетах.

По словам американского президента, Владимир Зеленский пообещал, что эти истребители не будут использоваь на территории РФ.

Кроме Штатов, передачу Украине истребителей F-16 поддерживают Великобритания, Нидерланды, Дания и Бельгия. Также за скорейшую передачу самолетов ВСУ выступила Парламентская ассамблея НАТО.

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что учения на F-16 уже начались на территории ряда стран.

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