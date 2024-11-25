В Минобороны Германии заверили, что продолжат помогать Украине.

Германия уже до конца этого года передаст Украине еще два зенитных ракетных комплекса IRIS-T малой и средней дальности.

Об этом во время визита в Киев сообщил руководитель спецштаба по вопросам Украины в немецком Министерстве обороны Кристиан Фройдинг, передает Европейская правда. Генерал-майор напомнил, что в последние дни Берлин отправил в Украину артиллерийские гаубицы, танки и боевые машины пехоты Marder:

"Следующие системы IRIS-T SLM и SLS должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества. Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля - предложенной в Германии даты федеральных выборов".

Помощь от Германии

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Берлин объявил о передаче нового оборонного пакета Украине. В него вошли самоходные гаубицы Panzerhaubitzen, танки для разминирования, бронемашины, дроны, боеприпасы и другое оружие.

Видео дня

Заявляется, что в этом году ФРГ выделила на поддержку около 7,1 миллиардов евро. Сегодня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что партнеры и союзники из Европы планируют усилить помощь Киеву.

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