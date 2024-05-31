В мае президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при падении старого вертолета Bell 212.

Тегеран подписал с Москвой соглашение о закупке 12 поисково-спасательных вертолетов, оборудованных для круглосуточных поисков, а также трех пожарных вертолетов. Об этом сообщают российские "Ведомости".

По словам источника в авиапромышленности РФ, речь идет о машинах на платформе Ми-8/17/171. Начать их поставки планируют в этом году, все вертолеты должны быть поставлены в ближайшие 3-4 года.

Сообщается, что гражданские службы Ирана имеют преимущественно набор из приобретенных в основном в 2000 годы российских вертолетов семейства Ми-17/Ми-171, а также старых западных вертолетов, которые были приобретены еще до революции 1979-го или закуплены затем в обход санкций на вторичном рынке.

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Во время полета на одной из таких машин погиб президент Исламской Республики Ибрагим Раиси. Государственный деятель и другие высокопоставленные чиновники летели на вертолете Bell 212.

Эта модель была разработана американской фирмой Bell Helicopter Textron и совершила свой первый полет еще в 1965-м. Очевидно, Иран испытывает огромные трудности с эксплуатацией такой авиатехники: это касается как возраста летательных аппаратов, так и санкций Запада.

Украина ищет "Ми"

В марте УНИАН писал, что американцы предложили Колумбии выкупить вертолеты Ми-17 для их дальнейшей передачи нашей стране, впрочем колумбийская сторона не согласилась.

Сообщалось, что США были готовы выкупить винтокрылые машины независимо от технического состояния авиатехники. Отказ официальной Боготы объясняли тогда как политическими, так и чисто военными соображениями.

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