В стране отметили, что эти ракеты оснащены боеголовками высокой взрывной силы.

В Иране сообщили о новой "неопределенной" ракете, которую разработала страна из-за растущих опасений полномасштабной войны на Ближнем Востоке, пишет The Telegraph.

Государственные СМИ заявили, что в пятницу иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что его военно-морской флот имеет на вооружении новые крылатые ракеты, которые оснащены боеголовками высокой взрывной силы, которые невозможно найти.

В издании отметили, что заявление мощнейшей организации безопасности Ирана совпадает с эскалацией напряженности в регионе после того, как страна пообещала отомстить за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании, в то время, как Израиль не подтвердил и не отрицал свою причастность.

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"В современном мире надо быть сильным, чтобы выжить, или сдаться. Среднего пути нет", - заявил главнокомандующий гвардии, генерал-майор Хоссейн Салями.

"На вооружении военно-морского флота ВС Ирака появилось большое количество крылатых ракет. Эти новые ракеты имеют боеголовки высокой взрывной силы, которые невозможно обнаружить, и они способны нанести значительный ущерб и потопить свои цели", - говорится в заявлении гвардейцев, которое цитирует The Telegraph.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как сообщал УНИАН, Сирия предупредила Израиль о надвигающейся "эскалации". Такое заявление прозвучало из-за обострения региональной напряженности, которое было частично вызванного смертоносным ударом по оккупированной территории, на которую претендуют обе страны.

Также издание Politico заявило, что Иран может пересмотреть планы по атаке на Израиль, ведь администрация США пытается избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"По словам чиновников, теперь Тегеран все больше соглашается с мнением Вашингтона, хотя сначала отрицал его... Чиновники заявили, что они ожидают определенной реакции Ирана на убийство Хании, но Тегеран, похоже, переориентировался, и США не ожидают нападения на Израиль в ближайшее время", - написали в издании.

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