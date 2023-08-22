Свежий иранский беспилотник якобы может непрерывно летать сутки.

Иран показал свой новый дрон - смертоносный Mohajer-10.

Иранская сторона заявила, что этот беспилотник может непрерывно летать 24 часа, сообщает местное агентство IRNA. По его данным, в дрон можно залить 450 литров горючего.

Утверждается, что беспилотник может подняться на высоту 7 тыс. метров, а его максимальная скорость составляет 210 км/час. Дрон якобы оснащен системами для шпионажа и электронной борьбы.

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В Иране также похвастались, что беспилотник якобы может нести до 300 килограммов грузов - это, в частности, ручные гранаты, бомбы и другие боеприпасы.

Сотрудничество Ирана и РФ во время полномасштабной войны в Украине - это надо знать

В прошлом году стало известно, что Россия договорилась с Ираном о поставках ей беспилотников-камикадзе. Позже россияне начали бить дронами по украинской земле.

Иранская сторона в ноябре 2022-го впервые признала, что предоставила РФ дроны, но якобы еще до того, как российские захватчики совершили полномасштабное вторжение в Украину.

Впоследствии сообщалось, что иранские дроны будут производить на российской территории. В июне текущего года спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби публично подтвердил, что Иран и РФ договорились о производстве беспилотников. По его словам, это полномасштабное оборонное партнерство, в частности, нанесет ущерб Украине. По его мнению, завод по производству иранских дронов в России может быть полностью запущен в 2024-м.

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