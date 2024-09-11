В Иране напомнили, что западные санкции в теории должны были бы лишить страну возможности производить ракеты.

В Иране продолжают делать вид, что не передавали России никаких ракет. Министр иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи откровенно посмеялся над странами Запада по этому поводу.

"Опять США и ЕС действуют на основе ложных данных разведки и ложной логики. Иран НЕ поставлял России баллистические ракеты. Точка", - написал он в своем Твиттере.

При этом Арагчи откровенно высмеял Запад из-за введенных ими санкций, которые, очевидно, не работают.

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"Те, кто подсели на санкции, должны спросить себя: как Иран может производить и якобы продавать сложное оружие?" - написал он.

Иран передал России баллистические ракеты: последние новости

Как писал УНИАН, Пентагон подтвердил, что Иран передал России определенное количество баллистических ракет малой дальности. Речь идет о ракетах Fath 360. По словам экспертов, это ракеты с дальностью до 120 км, поэтому под ударом будут такие города как Запорожье и Харьков.

По данным британского канала Sky News, поставка около 220 этих ракет состоялась через Каспийское море. Спутниковый снимок зафиксировал российское судно, которое доставляет баллистические ракеты из Ирана в Россию.

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