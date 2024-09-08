В МИД Ирана отметили, что военное сотрудничество страны с Россией продолжалось и до начала войны в Украине.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани отрицает передачу России баллистических ракет. Об этом он сказал в комментарии для издания IRNA.

По его словам, такие утверждения являются "безосновательными" и повторяются отдельными странами Запада, которые преследуют политические цели.

"Как неоднократно подчеркивалось, Исламская Республика Иран, выступая против войны, поддерживает политическое решение для урегулирования разногласий между Россией и Украиной, чтобы положить конец конфликту", - отметил спикер. Видео дня

Канаани подчеркнул, что "Иран никогда не был частью конфликта и его продолжения".

Дипломат отметил, что принципиальный и задекларированный подход Исламской Республики Иран по "украинскому кризису" остается неизменным.

В то же время он добавил, что обычное военное сотрудничество между Ираном и Россией продолжалось и до начала войны в Украине.

"Сотрудничество происходит в рамках двусторонних соглашений, базируется на международном праве и нормах и не имеет ничего общего с украинским кризисом", - объяснил спикер.

Передача России ракет от Ирана - что известно

Как писал УНИАН, иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил, что Иран поставляет России оружие, однако ранее миссия Ирана в ООН отвергла обвинения в передаче баллистических ракет малой дальности в РФ.

"Мы вынуждены обмениваться товарами для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера включает в себя отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию", - подчеркнул депутат.

В свою очередь руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил, что Украина обратилась к странам Запада с призывом наказать Иран за поставки России баллистических ракет.

"В ответ на поставки России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием, чтобы избежать террора", - отметил Ермак.

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