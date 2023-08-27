Штрафовать Америку решили в тегеранском же суде.

Отношения США и Ирана вышли в новую плоскость. Суд Тегерана признал США виновными в организации неудавшегося государственного переворота в Иране летом 1980 года и принял решение о "взыскании" с Соединенных Штатов 330 миллионов долларов компенсаций и штрафа. Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA.

"Суд признал правительство США виновным в причинении материального и морального вреда истцам и обязал их (США) выплатить 30 миллионов долларов компенсации. Кроме того, суд назначил штраф в размере 300 миллионов долларов США", – говорится в сообщении.

Это дело иранские власти решили возбудить в прошлом году – якобы по жалобе "жертв переворота".

Видео дня

Попытка переворота в Иране в 1980 году

В 1979 году в Иране было свергнуто монархическое правительство шаха Пехлеви. Была создана республика, однако власть в ней захватили радикальные исламисты, которые превратили Иран из светского государства в теократию. Это вызвало новую волну недовольства, особенно среди военных.

9-10 июля 1980 года новые власти Ирана арестовали большое количество мятежников до того, как они успели начать широкомасштабное восстание. Основные события происходили на авиабазе Ноже, в честь которой и названо неудавшееся восстание.

Иран с самого начала обвинял США в организации этого мятежа, однако никаких веских доказательств никогда не приводил. США в свою очередь никогда не признавали свою причастность к "восстанию Ноже".

Следует отметить, что в начале этого года Международный суд ООН уже присудил Ирану компенсацию от США по другому делу.

Суд пришел к выводу, что США нарушили свои обязательства по Договору о дружбе между этими двумя странами, подписанному аж в 1955 году. И хотя отношения между Ираном и США стали враждебными после Исламской революции 1979 года, США решили выйти из соглашения только в 2018 году – после многих пакетов введенных санкций.

Теперь Вашингтон должен выплатить Тегерану компенсацию за заморозку активов некоторых иранских компаний. Размер и порядок выплаты компенсаций страны должны решить между собой. Если они не смогут договориться в ближайшие два года, этот вопрос судьи рассмотрят отдельно.

Вас также могут заинтересовать новости: