Иран угрожал нанести удары по Израилю в ответ на атаку на недавнюю по столице Сирии.

Соединенные Штаты Америки и союзники считают, что крупные ракетные или беспилотные удары со стороны Ирана или его посредников по военным и правительственным целям в Израиле неизбежны. Это будет означать значительное расширение конфликта.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что нападение с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни. На основе оценок американской и израильской разведок, вопрос рассматривается через призму "когда", а не "если".

Иран угрожал нанести удары по Израилю в ответ на атаку на недавнюю по столице Сирии – Дамаску, во время которой погибли высокопоставленные иранские военные. Израиль прямо не признал, что стоит за этой атакой, хотя он традиционно придерживается политики неоднозначности в отношении операций в Сирии, Ливане и других местах, объясняет издание.

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"Западным союзникам Израиля было сообщено, что израильское правительство и военные объекты могут стать целью, но атак по гражданским объектам не ожидается. Официальные лица США помогают Израилю в планировании и обмене оценками разведки, говорят собеседники. Израиль сообщил союзникам, что ждет эту атаку, прежде чем начать новое наземное наступление против ХАМАС в Рафахе в Газе, хотя неясно, как скоро эта операция может начаться", – говорится в материале.

Разведка США и Запада указывает, что нападение со стороны Ирана и его прокси не обязательно может происходить на севере Израиля, где находится союзник Тегерана "Хезболла". Израильские официальные лица соглашаются с точкой зрения союзников. Они также публично угрожали Ирану, что если он атакует, Израиль ударит по иранской территории.

Иностранные дипломатические миссии уже готовятся к возможным ударам, создавая планы эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств, заявил изданию источник. Однако сейчас не известно о каких-либо западных миссиях, которые планируют немедленную эвакуацию.

Израильские посольства также считались целями потенциальных атак после удара по Дамаску на прошлой неделе. Несколько учреждений по всему миру были закрыты.

Пока не ясно, превратит ли потенциальная атака Ирана и его прокси конфликт в более широкую, длительную войну или останется сдержанной.

Обострение между Израилем и Ираном: последние новости

Недавно Израиль нанес удар по Сирии. Иран обвинил его в атаке на здание своего посольства. Отмечалось, что в результате удара погибли 11 человек, в том числе два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции.

Недавно советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Джаджджа Рахим-Сафави заявил, что посольства Израиля по всему миру могут стать объектами атак. Он заявил, что "фронт антиизраильского сопротивления готов ко всем сценариям возмездия".

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