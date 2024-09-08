Эксперт сомневается, что Иран может передать России сотни ракет. По его мнению, скорее может идти о десятках ракет.

Получение Россией баллистических ракет от Ирана позволит ей делать чаще массированные обстрелы Украины. Об этом ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в интервью для канала "Желтые Кеды".

В частности, у него спросили, будет ли больше обстрелов, на фоне новости, что Иран передал России баллистические ракеты.

"Если Иран подвезет, то в зависимости от того, сколько он подвезет, в зависимости от этого будут усиливаться обстрелы", - сказал Дикий.

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При этом, эксперт доверяет данным западных разведок о том, что Иран имеет в наличии лишь сотни баллистических ракет, а не тысячи.

"Точное число никто не знает, но точно даже не тысяча. Это несколько сотен ракет. Вопрос: сколько Иран может себе позволить отдать россиянам? При том, что Иран все время балансирует на грани войны с Израилем. И в этой возможной войне с Израилем эта баллистика - это их главный козырь", - отметил Дикий.

Он считает, что вряд ли Иран может отдать России половину запаса своих баллистических ракет, и даже треть.

"Десятки точно даст. Даст ли хотя бы сто - это большой вопрос... Если десятки единовременно - это будут плюс два дополнительных удара (по Украине - УНИАН), иначе их в этом промежутке могло бы не быть", - сказал Дикий.

По его словам, получение Россией десятков ракет от Ирана позволит ей делать массированные обстрелы Украины раз в месяц.

"Если уже даст сотни - тогда может быть хуже. Но очень сомневаюсь. Не отдаст Иран последнее за счет своих интересов перед очень вероятной большой войной при его прямом участии", - сказал Дикий.

Также он пояснил, что собственное производство ракет в России "вышло на верхний предел".

"Они за прошлый год его раскачали очень неплохо, но раскачали до верхней планки. Дальше расти некуда", - добавил Дикий.

По его словам, россияне производят в месяц около 10-12 ракет типа "Искандер" и "Кинжал", а также в месяц выпускают около 35 крылатых ракет. Ударные дроны типа "Шахед" россияне выпускают в сотнях в месяц. "Сотни три точно клепают как минимум. Может уже и чуть больше", - сказал Дикий.

Еще россияне имеют не выстрелянный большой запас ракет С-200 и С-300. Запасов других ракет у россиян почти не осталось, потому что они их выстрелили в 2022 году, когда считали, что быстро завершат войну.

"Они сейчас себе позволяют тратить ровно столько, сколько выпускают. И именно поэтому был такой длинный перерыв. Перед тем как сделать трехдневный мощный удар, они накапливали два месяца... За два месяца их заводы выпускают на одну мощную ракетную кампанию", - сказал Дикий.

В этой связи, эксперт убежден: если Россия не будет иметь ракет от Ирана, то будет осуществлять массированные обстрелы Украины с интервалом времени - раз в полтора-два месяца, но не чаще. Но в промежутке будут запускать "Шахеды", которые у них есть в избытке.

Отдельно он добавил, что ракеты от Северной Кореи, которые получила России, не очень сработали.

Иран поставляет России ракеты

Как известно, 6 сентября издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских и европейских чиновников распространило информацию, что Иран поставил России "несколько сотен" баллистических ракет малой дальности. Европейские чиновники говорят, что Европа и США работают над санкционным ответом на действия Ирана.

Иран передал России сотни беспилотников за время полномасштабного вторжения в Украину, однако потенциальная передача баллистических ракет может стать тревожным развитием событий в войне.

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