Речь идет о системе SA-22, которая в России имеет название "Панцирь-С1".

Российская ЧВК "Вагнер" может предоставить поддерживаемой Ираном ливанской группировке "Хезболла" систему противовоздушной обороны, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американской разведки.

По словам американских чиновников, речь идет о системе SA-22, которая для перехвата самолетов использует зенитные ракеты и пушки ПВО. В России она носит название "Панцирь-С1".

"Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон не подтвердил отправку системы. Но он следит за дискуссиями с участием Вагнера и "Хезболлы", и потенциальные поставки вызывают серьезную озабоченность", - пишет издание.

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Ранее США разместили авианосец в Восточном Средиземноморье, чтобы попытаться удержать "Хезболлу" от открытия северного фронта против Израиля.

В то же время WSJ отмечает, что наемники ЧВК "Вагнер" действуют в Сирии, где также присутствуют боевики "Хезболлы".

"Хезболла" и Израиль

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и начала ответных бомбардировок Газы "Хезболла" активизировала свои нападения на северное пограничье Израиля. На данный момент схватки носят характер единичных нападений, но "Хезболла" предупредила, что начнет значительно более масштабное нападение, если ЦАХАЛ войдет в Газу.

В то же время Израиль пригрозил масштабным ударом по Ирану, если Хезболла откроет северный фронт.

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