Сам президент РФ выразил разочарование своей первой встречей с западными СМИ после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону потерпело крах рейтингов зрителей российского телевидения, не попав даже в топ-10 самых популярных программ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ телеэксперта Арины Бородиной.

Отмечается, что двухчасовое интервью Путина заняло 20 место в списке самых популярных программ недели с 24 февраля.

"Это связано с тем, что интервью транслировалось в утреннем слоте, который обычно имеет низкую аудиторию. ... Самый популярный в России Первый канал показывал интервью дважды подряд с 7 часов утра. Сам Карлсон обнародовал запись на своем веб-сайте и на X, в американский прайм-тайм, который был в 2 часа ночи в Москве", - пишет издание.

СМИ также отмечает, что в то время как российские государственные вещатели с энтузиазмом рекламировали интервью Карлсона и видеоклипы его визита в Москву, сам Путин выразил разочарование своей первой встречей с западными СМИ после его вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"На этой неделе он пожаловался российскому журналисту, что, несмотря на то, что Карлсон терпеливо выслушивал его ответы, включая длинный монолог о его историческом взгляде на конфликт, который восходит к 9-му веку, он не задавал жестких вопросов, которые позволили бы Путину давать одинаково "острые" ответы", - говорится в статье.

Интервью Путина Карлсону

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы он заявил, что РФ не начинала войну в 2022-м году.

По словам Путина, цель России - закончить войну, "которую в 2014 году начала Украина". При этом Россия "не отказывалась от переговоров".

Кроме того, Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой войны и оправдал Гитлера.

Он отметил, что "Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши".

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