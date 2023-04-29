Ранее появились слухи, что у президента был инфаркт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после слухов об инфаркте появился на публичном мероприятии.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, в субботу, 29 апреля, турецкий лидер посетил фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST-2023 в Стамбуле. Почетными гостями мероприятия были президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Ливии Абдульхамид Дибейбе.

На мероприятии Эрдоган со сцены привлек внимание к достижениям Турции в сфере технологий. Также он назвал имена участников первой пилотируемой космической миссии Турции на МКС, намеченной на последний квартал текущего года, вручил Ильхаму Алиеву памятную марку.

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Болезнь Эрдогана и слухи об инфаркте

Во вторник, 26 апреля, 69-летнему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время интервью, которое транслировали в прямом эфире. На этом фоне съемку приостанавливали на 10 минут, после чего эфир возобновили. Тогда президент извинился и сообщил, что у него проблемы с желудком. Он ответил на несколько вопросов и эфир завершился.

Турецкие СМИ тогда заявили, что у Эрдогана якобы случился инфаркт. В президентской партии опровергли слухи и назвали их "аморальными" и "ложными".

Эксперты отмечали, что эти слухи могут отразиться на результатах президентских и парламентских выборов в Турции, которые состоятся в следующем месяце.

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