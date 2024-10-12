По этому показателю Индию опережает только Китай.

Индия стала вторым по величине поставщиком критических подсанкционных технологий в Россию, таких как микрочипы, микросхемы и станки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявления американских и европейских чиновников.

Так, индийский экспорт микрочипов, микросхем и станков превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года, и вырос до 95 миллионов долларов в июле. По этому показателю Индию опережает только Китай.

"По словам чиновников, согласно последним данным, почти пятая часть секретных технологий, поступающих в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию", - пишет издание.

Видео дня

Как отмечает Bloomberg, экспорт большинства товаров двойного назначения напрямую в Россию запрещен, поэтому она вынуждена покупать их в третьих странах - иногда у дочерних компаний западных фирм или сетей посредников.

При этом по мере того, как западные союзники пытаются ограничить некоторые из этих маршрутов через Турцию и ОАЭ - появляются новые центры. К ним, по словам осведомленных источников, относятся Индия, Малайзия и Таиланд. По словам чиновников, ключевым фактором этого сдвига является огромный запас рупий, накопленный Россией от продажи нефти.

Такое усиление сотрудничества с Россией сделало Индию в последние месяцы объектом внимания санкционных агентств Европейского союза и США. Так, в июле заместитель министра финансов США Уолли Адейемо написал письмо высокопоставленным чиновникам Конфедерации индийской промышленности, в котором предупредил о санкционных рисках для индийских компаний и банов, ведущих бизнес с российским ВПК.

Индия и Россия - новости

Ранее УНИАН сообщал, что Индия отказалась покупать российский газ с "Арктик СПГ 2". Там заявили, что это решение было принято из-за санкций Запада.

Также сообщалось, что из-за того, что США и ЕС продолжают вводить новые пакеты санкций, направленные против России, включая эмбарго на импорт, покупку и транзит алмазов, пострадала, в первую очередь, Индия - крупнейший экспортер бриллиантов.

Вас также могут заинтересовать новости: