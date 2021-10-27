Рост акций компании произошел после сделки между Tesla и Hertz.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в истории.

Об этом сообщает Forbes.

Читайте такжеАкции Tesla пробили исторический максимум: компания получила рекордный заказ на электромобилиЗа период с 22 октября 2021 года буквально за несколько дней состояние Маска выросло на $41,7 млрд и достигло отметки в $271,3 млрд.

Рост акций компании произошел после сделки между Tesla и Hertz.

Ранее самым богатым человеком в истории признавался бывший гендиректор Amazon Джефф Безос.

Состояние Илона Маска:

В сентябре 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.

Акции компании по производству электромобилей Tesla больше всего выросли с февраля этого года. Поэтому 27 сентября Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.

Он превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов - до $197,7 млрд - из-за снижения акций Amazon на 0,6%.

4 октября 2021 года Tesla вышла на рекордные продажи электрокаров.

25 октября 2021 года, акции компании Tesla Inc. достигли рекордного максимума.

Автор: Елена Коваленко