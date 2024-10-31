Илон Маск проигнорировал просьбу явиться на судебное слушание по делу.

В прокуратуре Филадельфии призвали заблокировать попытки главы Tesla и SpaceX Илона Маска раздавать деньги избирателям, которые подпишут его петицию в поддержку свободы слова и права на владение оружием. Тем не менее миллиардер не явился на судебное слушание по делу, сообщает Reuters.

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер хочет добиться блокирования ежедневной раздачи Маском 1 миллиона долларов зарегистрированным избирателям в колеблющихся штатах, которые подпишут его петицию в поддержку поправок в Конституцию США. 19 октября миллиардер впервые выписал такой чек участнику митинга в Гаррисбурге.

Судья штата Пенсильвания Анджело Фольетта заявил, что не будет немедленно подавать иск, направленный на прекращение раздачи денег избирателям. Он отметил, что приостанавливает рассмотрение иска, пока федеральный суд не рассмотрит вопрос о том, следует ли принимать его к рассмотрению.

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Так Маск получил возможность продолжить раздачу денег, поскольку этот вопрос вряд ли будет решен до президентских выборов в США 5 ноября. Помимо этого миллиардер проигнорировал просьбу явиться на судебное слушание по делу.

В агентстве напомнили, что Маск обещал платить 1 миллион долларов ежедневно случайно выбранным людям, которые подпишут петицию в поддержку свободы слова и права на ношение оружия. Обязательным условием является регистрация избирателем в одном из семи штатов, которые могут повлиять на исход президентских выборов.

Прокурор Краснер отстаивал прогрессивные идеи, баллотируясь на свою текущую должность, подчеркнули в агентстве. Он обвиняет главу Tesla и SpaceX в разработке "незаконной схемы лотереи для влияния на избирателей".

Илон Маск - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Илон Маск уменьшил помощь Украине из-за ядерных угроз России. В Forbes выяснили, что миллиардер получал угрозы от Кремля в течение двух лет.

Кроме того, в четверг Илону Маску удалось увеличить свой капитал на 33,5 миллиарда долларов. В этом заслуга рекордного роста стоимости акций Tesla.

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