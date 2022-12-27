Медведев упомянул Маска в своем прогнозе, чем сильно удивил американского предпринимателя.

Американский предприниматель Илон Маск назвал "абсурдом" международный прогноз на 2023 год, опубликованный экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым. Об этом бизнесмен написал в Твиттер.

В своем прогнозе Медведев перечислил ряд довольно апокалиптических предсказаний, включая повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м. Также Медведев ожидает в следующем году распад США и приход Илона Маска к власти в одном из будущих осколков Америки.

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время они демонстрируют удивительную недостаточную осведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергии", – ответил Маск на прогнозы экс-президента РФ.

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Публичная активность Дмитрия Медведева

В последнее время бывший президент России, который когда-то считался либералом, начал публиковать злобные посты в своих соцсетях, всячески поддерживая военную агрессию РФ и угрожая западному миру.

В своих постах Медведев не стесняется использовать оскорбительные эпитеты, хотя остается официальным лицом в России, занимая высокие государственные должности.

"Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, рассказывают, что их враг расположен в границах России – от запада до Владивостока", – типичный пример высказываний из публикаций Медведева.

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