Илон Маск, скандальный предприниматель из отрасли "tech-pop" (как поп-музыкант, только в сфере технологий), вновь оскандалился. И вновь по теме Украины. Точнее - Владимира Зеленского, которого обозвал "мясником" за то, что тот не желает капитулировать перед Кремлем. А вот Валерия Залужного, наоборот, похвалил, сказав, что тот "ценит жизни своих людей" и "трезво смотрит на то, что происходит на самом деле", подразумевая статью главкома ВСУ, где тот написал, что война может (!) зайти в тупик, если Запад не предоставит ВСУ оружие с новыми технологиями. Вся статья была, по сути, про это "может" - как тупика избежать, а не как фронт "заморозить".

Проще говоря, Зеленского Маск прямо оскорбил за стремление к освобождению всей территории Украины, а Залужного выставил пораженцем, исказив его слова так, что наш главком вдруг и вовсе оказался сторонником "заморозки" ("тупика" в войне), на которую "камлают" в Кремле уже который месяц.

Даже не знаю, что менее лестно: когда Маск оскорбляет за желание к свободе, или, когда он "хвалит", искажая и компрометируя. Попытка вбить клин между Зеленским и Залужным налицо, как и стремление спровоцировать их на ответную реакцию, и масштабировать таким образом скандал.

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Да, это была вполне четкая провокация. Однако зачем она Маску?

Причин несколько. В США идёт дискуссия о продолжении помощи Украине и Израилю, а также споры о новом бюджете. Если бюджет в США не примут, то это ослабит рейтинги Байдену. Если не выделят помощь Украине и Израилю - тоже. Маск, как активный трампист, таким образом пытается поддержать "линию партии" и дискредитировать Украину и ВСУ в лице Зеленского и Залужного, посеять хаос и раздоры. Причем раздор не только между ними, но и между Украиной и США.

По логике Маска, у кого больше денег - тот и прав

По сути, Маск повторяет почти дословно нарративы российской пропаганды, но подает ее тезисы более креативно, на что сам казённый РосПроп не способен. Это делается из-за большой любви не к Кремлю, а к деньгам. По логике Маска, у кого больше денег - тот и прав. Продавать электрокары и услуги Старлинк явно выгоднее в РФ, чем в Украину. А особенно выгодно - в КНР, чью точку зрения Маск тоже озвучивает (это при том, что трамписты своим "злейшим конкурентом" называют именно китайцев). Да и любые скандалы в Украине и вокруг Украины бьют по рейтингу Байдена (не очень решительно, но все же поставившего на нас), а в США в разгаре предвыборная кампания и переговоры Байдена с товарищем Си 15 ноября... Аудиторию надо чем-то отвлечь, каким-то скандалом.

Но Маску-то эти все скандалы зачем? На самом деле, всё просто. Достаточно посмотреть на динамику котировок его компаний на биржах и сопоставить это с его самыми громкими заявлениями.

Главное только не забывать, что сразу дают эффект не все его твитты (или их теперь правильно называть "X-иты"?). Надо, чтобы СМИ донесли информацию до аудитории, чтобы до всех дошёл смысл сказанного... Это требует, обычно, 1-3 дня. И эффект не всегда положительный. А ещё надо вычесть финансовые отчёты компаний, которые тоже влияют на котировки... Переменных много, но, тем не менее, эффект от скандалов более чем заметен.

Практически после каждого "громкого" твитта Маска акции его активов растут

Вот, например, самые громкие скандалы Маска только за последних пару месяцев:

- 15 ноября - пост про Зеленского и Залужного;

- 13 ноября - информация об участии Маска в российской конференции об ИИ (не подтвержденная, но "слитая" СМИ его же компанией).

С 13 по 15 ноября акции Tesla на NASDAQ выросли с $215 до $246 за акцию.

- 28 октября - Маск обещает вернуть интернет в Газу (да, он не только Украину "троллит").

С 30 октября (28-го был выходной) до 3 ноября акции выросли со $197 до $219.

- 28 сентября - Маска обвиняют в ложных обвинениях и дезинформации;

- 29 сентября - Маск посещает границу с Мексикой (забор от нелегалов топ-тема для трампистов);

- 2 октября - Маск публикует мем на Зеленского с примерным текстом ("твое лицо, когда прошло уже 5 минут, а ты не миллиард на помощь (Украине)".

С 28 сентября по 4 октября акции выросли с $246 до $261 за акцию.

Перечислять все примеры будет очень долго. Достаточно посмотреть, что практически после каждого "громкого" твитта Маска, акции его активов растут, а когда о нем на время все забывают, наоборот, падают.

На котировки других активов Маска это тоже влияет. Больше всего его публичная деятельность повлияла уже на сам твиттер (ныне "Х"). Да так повлияла, что акции настолько обрушились, что их даже сняли с торгов. Впрочем, сам же Маск их по дешевке и выкупил, сделав когда-то популярную платформу целиком своей "игрушкой".

В свете будущих выборов в США, "Хвитер" Маска приобретает ещё больше ценности

Эти все выходки и скандалы нужны, в том числе, для привлечения аудитории в "Х", чтобы повысить активность пользователей, а значит и капитализацию платформы как актива. При этом "зовет" он на платформу не абы-какую аудиторию, а, в первую очередь, своих единомышленников - т.е. тех же трампистов. В свете будущих выборов в США, "Хвитер" Маска приобретает ещё больше ценности и капитализации, как инструмент влияния на избирателя.

Причём "инструмент влияния" - это не фигура речи, а вполне прикладное явление. Так, по Европе прокатились массовые мигрантские протесты в поддержку Палестины и против Израиля (и, косвенно, против Байдена, поставившего на Израиль). Координировали протестующие свою деятельность, в том числе, через "Хвитер" Маска. То есть, инструмент используется на практике. И наверняка будет использован похожим образом во время выборов в США. А особенно - после выборов, если результат не устроит трампистов, что уже бывало. Это, в свою очередь, шаг в сторону гражданской войны в стиле "янки против дикси 2.0" (это северные штаты против конфедеративного юга, если кто забыл). Худший вариант для Украины и всех, кроме РФ, ИРИ, КНР, КНДР и прочих агрессивных аббревиатур.

И все это... весь этот хаос в США и мире, как уже было сказано, нужен Маску не из-за любви к РФ, ХАМАС, Ирану или даже к Трампу с его стильной прической-воздухозаборником. А из-за стремления заработать ещё больше, чтобы продвинуть ещё больше своих авантюрных идей.

Напомню, согласно с заявлениями Илона Маска, его приоритетами сейчас являются ИИ, чипизация людей ("А так можно было?", - подумал Билл Гейтс) и полет на Марс.

Да, Маску откровенно плевать на всё, что не касается его глобальных идей. Ему нужны лишь деньги. Очень много денег, чтобы на них "купить" себе место в учебниках истории. Причем он идеи сам не придумывает - он берет чужие концепции, доводит их "до ума" (для этого и нужно много денег, иначе это сделали бы и без Маска) и, как шоумен, раскручивает эти проекты через эпатаж и скандалы.

Если он вдруг решит, что на "троллинге" Путина, он получит больше дивидендов, чем с провокаций Зеленского, то Маск без труда это сделает

В итоге, Украина и конкретно Владимир Зеленский с точки зрения Илона Маска - это ни что иное, как "инструмент" и удобная тема для провокаций и капитализации своих активов через скандалы. Ему безразлична как Россия, так и Украина (но Украина безразлична сильнее, т.к. беднее). Если он вдруг решит, что на "троллинге" Путина, он получит больше дивидендов, чем с провокаций Зеленского, то Маск без труда это сделает. Это - показатель крайней "инфляции" морали у предпринимателя, когда тот ради своих меркантильных целей готов жертвовать целыми народами (тем более, чужими народами, а не своим (хотя выборы покажут)). Особо показателен случай с отключением украинских морских дронов, которые уже зашли на цель, от интернета, и из-за этого их выловили и изучили россияне...

Это тот же подход, что был у "вилоносца" Ляшко, или сегодня есть у Фарион и Арестовича (повестка противоположная, но инструменты подобны) - продвижение себя через информационные провокации и "срачи" в соцсетях. Вот только влияние Маска на много порядков выше, и потому он опаснее.

Единственное "лекарство" от провокаторов - игнорирование. Ведь они все делают именно ради внимания. Но трудно игнорировать сумасброда, у которого в единоличном пользовании одна из крупнейших соцсетей мира... Для того он ее и покупал.

Впрочем, то, что провокатор поднимает эти темы - не всегда плохо. Ведь на его имени можно "выезжать" и его оппонентам. Вы только представьте, что бы было, если бы в комменты к Маску пришел, например, Зеленский с мемом про Маска... Ну, и что, что не по рангу для президента? Зато эффект разорвавшейся информационной бомбы был бы обеспечен. Главное, подобрать хороший мем.

Высмеивание - очень действенный механизм, который многие недооценивают. Никто ведь не запрещал бороться с провокаторами их же методами. Надо лишь быть более креативными и более шоуменами.

Андрей Попов, журналист, политический аналитик