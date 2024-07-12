Речь идет о платформе X, ранее известной под названием Twitter.

В Европейском Союзе заявили, что миллиардер Илон Маск превратил социальную сеть X в убежище для дезинформации и незаконного контента. В частности Европейская комиссия обвинила X в несоблюдении законодательства ЕС о социальных сетях, пишет Politco.

Из-за этого платформа может получить многомиллионный штраф в первом деле по новому Закону о цифровых услугах (DSA), а именно закону о борьбе с токсичным и незаконным контентом и алгоритмами в Интернете.

"X Маска находится под прицелом Брюсселя с тех пор, как миллиардер возглавил компанию, ранее известную как Twitter, в 2022 году. X обвиняют в распространении дезинформации и незаконного языка ненависти, внедрении обманчивых функций аутентификации и блокировании доступа внешних исследователей к инструментам для тщательного изучения того, как распространяется вредоносный контент на платформах", - напомнили в Politico. Видео дня

Также известно, что Европейская комиссия осуществляет надзор за X и двумя десятками крупнейших мировых онлайн-платформ, среди которых Facebook, YouTube и другие. Дело исполнительной власти ЕС в отношении компании Маска было открыто в декабре 2023 года и стало первым официальным расследованием. Новые обвинения являются первыми в истории в рамках DSA.

В издании добавили, если нарушить такой закон, то можно получить штрафы в размере до 6% от глобального дохода соцсети X.

"В предыдущих выводах Комиссия заявила, что так называемые "голубые галочки" на платформе X вводили пользователей в заблуждение, заставляя их думать, что определенный контент заслуживает доверия, хотя это не было так. ЕС заявил, что политика "голубых галочек" X была обманчивой и ею пользовались злоумышленники. Сначала они были созданы как способ проверки таких пользователей, как чиновники, общественные деятели и журналисты, чтобы ограничить распространение дезинформации, но Маск изменил эту политику, позволив пользователям покупать аккаунты с "голубыми галочками", - отметили в материале.

Такой политикой злоупотребляли мошенники, которые выдавали себя за американского политика Хиллари Клинтона и писательницу Джоан Роулинг, а также за многих других знаменитостей.

В комиссии отметили, что продолжают расследование относительно того, нарушал ли X правила, связанные с распространением незаконного контента и принимал ли он достаточные меры для ограничения дезинформации.

"Сейчас ЕС начал расследование в рамках DSA в отношении таких компаний, как AliExpress, Facebook, Instagram и TikTok, из-за таких проблем, как недостаточная защита прав потребителей и алгоритмы, вызывающие зависимость", - добавили в Politico.

Илон Маск - последние новости

Как писал УНИАН, Илон Маск может уйти из компании Tesla, если для него не будет принят компенсационный пакет в размере 56 млрд долларов.

"Илон - не типичный руководитель, а Tesla - не типичная компания. Следовательно, типичный способ, которым компании вознаграждают ключевых руководителей, не принесет результатов для Tesla. Мотивация таких людей, как Илон, требует чего-то другого", - отметила глава правления Tesla Робин Денхолм в письме к акционерам, которое подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Также сообщалось, что Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах в отношении работниц SpaceX. Отмечается, что некоторые из них подверглись оскорбительным комментариям от других коллег, которые "имитировали посты Маска" с Twitter и "создали дико некомфортную враждебную рабочую среду".

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