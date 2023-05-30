Это их внутренние проблемы, которые будут продолжаться и дальше.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал атаку дронов в Московской области РФ сегодня утром 30 мая, в частности, в районе Рублевки. По его словам, таких проблем в РФ будет все больше.

"Читал, видел, порадовался, но более ничего не могу сказать, что там произошло в России. Это их внутренние проблемы и у них таких проблем будет все больше. Им такие проблемы будет создавать и Легион "Свободы России", который уже в Белгородской и других областях хочет свергнуть кровавый режим Путина, чтобы Россия была свободной наконец державо. И Легион "Республики Ичкерия" уже набирает обороты. И надеюсь, что другая Россия восстанет против тирании", - подчеркнул Игнатий.

На вопрос журналистов стоит ли жителям элитной московской Рублевки покупать частные системы ПВО вместо дорогих элитных авто и ВИЧ, Игнат отметил, что им никто не продаст.

Видео дня

"Я думаю, что у них хватит средств любые средства купить. Здесь главное, чтобы кто-то продал. Украинцы готовы были любые деньги сбрасывать, чтобы купить истребители F-16, но ведь никто не продавал. Но теперь есть решение и теперь будем иметь и эти самолеты. А жителям Рублевки надо какие-то решения принимать как им дальше жить в такой стране", - отметил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Бововна" в Московской области - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 30 мая в Москве и в Подмосковье прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявили, что столицу атаковали восемь дронов, но все они якобы были сбиты.

Минобороны РФ обвинило в нападении Украину. В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк оригинально прокомментировал инцидент в российской столице, но опроверг прямую причастность Киева к атаке.

Позже СМИ писали, что дроны, которые атаковали Москву и Подмосковье Российской Федерации, "упали" в интересных местах. В эпицентре атаки оказались поместья путинской элиты.

Вас также могут заинтересовать новости: