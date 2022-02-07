Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Бог является белорусом.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live".

Владимир Соловьев спросил Александра Лукашенко: "То есть Бог сегодня белорус?".

"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х бросил на эту сковородку, вот еще когда-то помогает", - ответил Лукашенко.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин обещал ему воинское звание полковника.

Также Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "безголовым".

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