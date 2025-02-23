По мнению генерала, страны Европы должны, в частности, достичь прогресса в использовании замороженных российских активов.

Европа имеет много возможностей предоставить гарантии поддержки Украине, но проблема в отсутствии воли, сказал генерал США Бен Ходжес в интервью литовскому телеканалу Delfi.

"Если сложить все военные силы Европы, я имею в виду Францию, Германию, Великобританию, Финляндию, Польшу и плюс более мелкие страны, такие как Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, также Испания, Италия, у них много возможностей", - подчеркнул Ходжес.

Также, по его словам, значительной силой является Турция, к тому же "турки не запуганы русскими" и, по мнению генерала, могут играть важную роль в будущем.

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"Итак, это не отсутствие возможностей, это отсутствие воли у слишком многих европейских стран, чтобы признать это. Тогда не сидите здесь и не жалуйтесь, что вы не можете положиться на США. Поднимайте свой зад и сделайте что-то!" - заявил Ходжес.

Также он высказался о возможной отмене санкций против России после того, как будет заключено мирное соглашение: Ходжес сказал, что будет "огромной ошибкой", если это будет сделано преждевременно. Также, по его мнению, Европа должна достичь прогресса в использовании замороженных российских активов.

"Завершение войны должно включать возмещение Россией ущерба, который она нанесла Украине. Я надеюсь, что Европа продвинется вперед с использованием этих замороженных российских активов. Почти 300 миллиардов евро, используйте их, чтобы помочь оплатить восстановление убытков в Украине, но также эти тысячи украинских детей, верните их", - призвал Ходжес.

По его словам, "все эти вещи должны быть частью конечного результата", и Украина и европейские страны "должны действительно держаться вместе".

Гарантии безопасности для Украины: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению министра финансов США Скотта Бессента, обсуждаемое соглашение между США и Украиной относительно украинских полезных ископаемых содержит в себе "неявную" гарантию безопасности. Чиновник убежден, что Россия не нападет снова, если американцы много инвестируют в украинскую экономику.

Также стало известно, что США опросили Европу о гарантиях безопасности Украине. Reuters узнало детали этого документа. В нем, в частности, содержатся вопросы о том, какие европейские страны готовы разместить свои войска в Украине в рамках мирного урегулирования войны, а также о количестве сил под руководством Европы.

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