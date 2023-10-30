Он передал отчет на 11 страниц о планах террористов премьеру, но тот не обратил внимание на его содержание.

В 2016 году тогдашний министр обороны Израиля Авигдор Либерман подготовил 11-страничный документ с предупреждением о планах ХАМАС прорваться через границу, захватить общины на юге Израиля, устроить массовые убийства и взятие заложников.

Как пишет The Times of Israel, об этом свидетельствуют отрывки этого документа, которые появились в распоряжении журналистов. В документе Либерман подробно описал планы террористов и предсказал именно то, что произошло 7 октября. Следовательно, израильские официальные лица в течение нескольких лет знали о возможности такого нападения ХАМАС, но, очевидно, не учли эти предупреждения достаточно серьезными.

"ХАМАС намерен перенести конфликт на территорию Израиля, отправив значительное количество хорошо обученных сил (например, Nukhba (коммандос) в Израиль, чтобы попытаться захватить израильскую общину (или, возможно, даже несколько общин) на границе с Газой и взять заложников", – написал Либерман в документе, который получил гриф "совершенно секретно".

"Помимо физического вреда людям, это также приведет к значительному моральному ущербу Израилю", - отметил экс-министр.

Либерман признался, что передал документ премьер-министру Биньямину Нетаньяху в декабре 2016 года, предупредив, что ХАМАС будет атаковать "именно так", как сделал это 7 октября, если не ликвидировать его возможности.

Экс-министр обороны говорит, что документ был "пренебрежительно проигнорирован" не только Нетаньяху, но и руководителями спецслужб.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Напомним, на днях спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил о расширение наземной операции в Секторе Газа и переход к следующей фазе войны.

Вчера советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан назвал реальным риск того, что арабо-израильский конфликт перерастет в региональный.

"Президент был очень откровенен по этому поводу: если американские войска будут атакованы Ираном и его приспешниками, мы ответим... и я думаю, что иранцы поняли наше сообщение", - заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: